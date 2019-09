Ford – Weltgrößtes Mustang-Treffen

Auf dem Testgelände von Ford im belgischen Lommel fand das weltgrößte Mustang-Treffen statt. Mustang-Besitzer aus ganz Europa trafen sich dabei und sind mit 1.326 Mustang-Modellen auf die Teststrecke gefahren. Damit haben sie einen neuen Weltrekord für die größte Anzahl von Fahrzeugen bei einem Mustang-Treffen aufgestellt. Und die bis dahin bestehende Bestmarke von 2017 mit 960 Fahrzeugen in Toluca/Mexiko beeindruckend überboten.

Bei der Weltrekord-Parade waren sämtliche Baureihen des Muscle-Car-Klassikers seit seiner Einführung im Jahr 1964 vertreten. In Belgien verkauft man übrigens pro Kopf mehr Mustang-Modelle als in jedem anderen europäischen Land. Im 55. Jahr seiner Produktion war der Ford Mustang 2018 zum vierten Mal in Folge das meistverkaufte Sportcoupé der Welt.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp