Fords Supervan 4 für den Pikes Peak mit Technologie aus Österreich

Ford wird in diesem Jahr beim legendären Pikes Peak International Hill Climb im US-Bundesstaat Colorado an den Start gehen und den rund 2000 PS/1471 kW starken Supervan 4 den Berg hinaufschicken. Es wird auch als das „Race To The Clouds“ bezeichnet und ist das legendärste Bergrennen für Autos und Motorräder auf den über 4.300 Meter hohen Granitgipfel in den Rocky Mountains im US-amerikanischen Bundesstaat Colorado. Der Start liegt auf 2.862 Metern Höhe. Auf einer Renndistanz von 19,99 Kilometern müssen die Piloten 156 Kurven und einen Höhenunterschied von 1.440 Metern bewältigen.

Der SuperVan 4, das erste vollelektrisch angetriebene Exemplar dieser einzigartigen Familie von Ultra-Hochleistungs-Nutzfahrzeugen, feierte im vergangenen Juni beim britischen Goodwood Festival of Speed Weltpremiere. An der Entwicklung beteiligt war das globale Ford Performance Team, die Rallye- und Rennfahrzeugspezialisten STARD in Österreich sowie das Ford Design-Team in Köln. Der SuperVan 4 reizt das Potenzial der vollelektrischen Antriebstechnologie und der erweiterten Konnektivität weit aus. Damit soll er neue Maßstäbe für die Leistungsfähigkeit der Transporter-Baureihen setzen und unterstreicht das Bekenntnis der Marke zur Elektrifizierung seiner Nutzfahrzeuge.

„Er hat einen der weltweit leistungsstärksten elektrischen Antriebsstränge, die jemals entwickelt wurden“, so Michael Sakowicz, Ceo bei STARD. „Beim Bergrennen im britischen Goodwood konnte sich das Fahrzeug im letzten Jahr bewähren, ebenso bei Erprobungen auf WRC-Asphalt-Etappen. Es ist sehr spannend, den Elektrotransporter nun zu einem der kultigsten Events der Welt zu schicken. Wir von STARD sind stolz darauf, ein Teil von alldem zu sein“.

