Formel 1 & MotoGP – Erneut vier Grands Prix in Österreich

Heuer tragen Formel 1 und MotoGP erneut insgesamt vier Grands Prix in Österreich aus. Auf dem Red Bull Ring. Erneut richtet die Motorsport-Welt wieder alle Augen auf Österreich. Und das, nachdem in Spielberg bereits im Vorjahr zwei Rennen an zwei aufeinander folgenden Wochenenden das Comeback zwei Formel 1 GP stattfanden. Auch die MotoGP fuhr im Murtal zwei Mal um Punkte in der Motorrad-WM.

So freut sich der Spielberg auch 2021 auf ganze vier Grands Prix der Motorsport-Königsklassen. Den Reigen der Doppel-Rennen eröffnet die Formel 1 bereits am 27. Juni mit dem „Formula 1 Großer Preis der Steiermark“. Das Datum für den „Formula 1 myWorld Großer Preis von Österreich“ bleibt unverändert der 4. Juli. Im August folgt die MotoGP mit zwei Rennen. Mit dem „Michelin® Grand Prix of Styria“ am 8. August und dem „Motorrad Grand Prix von Österreich“ am 15. August.

Der große Unterschied zu 2020: Alle vier Rennen am Spielberg werden mit Zuschauern stattfinden. Wie viele Zuschauer ist noch nicht klar. Die Entscheidung fällt demnächst. Die Vorbereitungen für das Ticketing laufen inzwischen – Informationen dazu finden Fans in Kürze unter www.projekt-spielberg.com.

