Formel 1 – Renault wird Alpine

In der nächsten Saison der Formel 1 wird aus Renault Alpine. Es tritt das Alpine-F1-Team der Renault-Sportwagenmarke an. Und folgt damit Renault, das offiziell mit Ende der heurigen Saison als Werksteam aus der F1 austritt. Nach 43 Jahren und mehreren Weltmeistertiteln. Unter anderem mit Sebastian Vettel. Genauso wie Honda war Renault vergangenes Wochenende beim Saisonfinale zum letzten Mal am Start.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp