Sensation – Formel 1 Start 2020 in Spielberg

Die Veröffentlichung des offiziellen Rennkalenders 2020 hat nicht nur den Saisonstart mit gleich zwei Rennen am Red Bull Ring in Spielberg – es ist der erste Saisonstart in Österreich in der 70jährigen Geschichte der Formel 1 und der erste Saisonstart in Europa seit 1966 bestätigt. Er hält auch eine weitere Sensation bereit: das Formel 1Rennen in Spielberg wird als „Große Preis der Steiermark“ ausgetragen.

Wird der jeweilige Grand Prix üblicherweise nach dem Staat benannt, in dem er ausgetragen wird, kommt es nun zur einzigartigen Situation, dass nach dem Großen Preis von Österreich am 5. Juli die Gastgeber- region Steiermark beim zweiten Spielberg-Rennen am 12. Juli auch Namenspatron sein wird.

Dazu die Politik

Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang:

„Der Formel-1-Saison Auftakt bei uns in der Steiermark ist generell ein höchst positives Signal für die allgemeine Stimmung während dieser Krise. Dass es diesmal sogar erstmals einen „Weiß-grünen Grandprix“ gibt, freut mich sehr, schließlich wird dieser internationale Mega-Event damit noch mehr mit unserem Heimatbundesland in Verbindung gebracht.“

Projekt Spielberg & FIA

Die noch vor wenigen Monaten undenkbaren Rahmenbedingungen lässt die Organisatoren in der Entwicklung absolutes Neuland in organisatorischer und sportlicher Hinsicht betreten. Das entsprechende Konzept wurde vom Projekt Spielberg gemeinsam mit der Formel 1 Gruppe und der FIA erarbeitet. Regelmäßige Tests, umfangreiche Hygienemaßnahmen und die Reduzierung der Mitarbeiter aller Rennteams sowie der F1-Organisation sind zentrale Punkte des Konzepts, um die Gesundheit aller Personen an der Rennstrecke und der Menschen in der Region zu schützen.

Mehr Infos gibt es unter www.projekt-spielberg.com und in der Spielberg App.

