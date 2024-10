Formel-E- und Extreme-E-Events immer beliebter

Schneller als die Boliden beim Motorsport erweist sich nur die Entwicklung der gesamten Szene. Kannte man vor rund zehn Jahren eventuell die Formel 1 und das legendäre NASCAR-Rennen, so hat sich der komplette Markt in der jüngeren Vergangenheit gewandelt. Dies hängt mit dem Wunsch nach der Moderne und Veränderung und einem Blick auf die Nachhaltigkeit und grüne Energien zusammen. Da die Fans und Sponsoren händeringend nach neuen Absatzmärkten gesucht hatten, entstanden zwei Alternativen, die sich anschicken, auf lange Sicht den Status Quo im Rennsport zu hinterfragen.

Die Rede ist von der Formel E und der Extreme E, zwei neue Rennserien, die einen deutlichen Anstieg ihrer Popularität verzeichnen. Beide Serien stehen für den Wechsel von traditionellen Verbrennungsmotoren zu nachhaltigeren, elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Ihre zunehmende Bekanntheit wirft die Frage auf: Wie sieht die Zukunft des Motorsports aus? Während umweltbewusste Alternativen an Zugkraft gewinnen, blicken alle gespannt in die Zukunft, um zu sehen, wie der elektrische Rennsport die Landschaft verändern könnte.

Der Aufstieg der Formel E

Seit ihrer Gründung 2014 konnte sich die Formel E von einer neuartigen und eher belächelten Rennserie zu einer der modernsten Motorsportevents weltweit mausern. Anders als bei der F1, wo neben hohen Geschwindigkeiten auch der fossile Kraftstoff im Zentrum stehen, überzeugt die Formel E durch vollelektrische Autos, die den Trend der Zukunft eingeläutet haben. Wurde die Formel E zunächst als Nischensportart abgetan, die nur wenige Fans und Sponsoren anziehen würde, überzeugte sie inzwischen vom Gegenteil. Die Rennserie weist derzeit große Hersteller wie Porsche, Nissan und Jaguar vor, hinter der eine treue Fangemeinde steht.

Worin liegt das Geheimrezept? Einer der nachhaltigsten Erfolge der Rennserie stellt die Fähigkeit dar, Nachhaltigkeit mit Unterhaltung zu verbinden. Die Rennen finden nicht mehr auf den altehrwürdigen Strecken statt, die seit den 50er Jahren zwar für Furore sorgen, aber in die Jahre gekommen sind, sondern in den Herzen von Großstädten wie New York, London oder Berlin. Dies bringt den Sport der städtischen Bevölkerung näher und fördert das Bewusstsein für die Technologie von Elektrofahrzeugen nachhaltig. Saubere Energien gepaart mit einem spannenden Rennen ermöglichen einen neuen Ansatz für die ganze Szene und sorgen so vor allem beim jüngeren Publikum für Begeisterung. Auch die Sponsoren haben den Hype erkannt und ziehen kräftig mit.

Extreme E – Rennen in den härtesten Umgebungen der Natur

Extreme E gibt es erst seit 2021, hat dafür aber schon beachtliche Wellen geschlagen. Mit dieser Serie wurde der Elektro-Rennsport auf eine neue Stufe gehoben, denn hier werden leistungsstarke SUVs mit extremen Umgebungen kombiniert. Jedes Rennen soll die Auswirkungen der globalen Erwärmung und der Umweltzerstörung aufzeigen und gleichzeitig für Nachhaltigkeit werben. Doch was genau macht das Format so unterhaltsam?

Der Nachhaltigkeitsgedanke spielt selbstverständlich eine bedeutende Rolle. Die Teams nutzen hochmoderne, elektrische Geländefahrzeuge, um unwegsames Gelände zu befahren, wobei veranschaulicht werden soll, wie sich elektrische Energie selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen durchsetzen kann. Als würde dieser Aspekt nicht ausreichen, fahren jeweils ein Mann und eine Frau pro Team, um auf diese Art und Weise Barrieren zu durchbrechen und die Zukunft offener zu gestalten. Denn Frauen mussten in den bekannten Rennserien bisher häufig auf Action verzichten. So helfen beide Szenen dabei, neue Märkte und Zielgruppen zu erfassen.

Wie geht es im Motorsport weiter?

Die beiden Szenen verdeutlichen, was möglich wird, wenn man sich nicht nur an der Vergangenheit orientiert, sondern den Mut findet, neue Wege einzuschlagen. Vielleicht konnten diese Serien bereits den Weg für andere Kategorien ebnen, umweltfreundliche Praktiken zu übernehmen, und den traditionellen Motorsport beeinflussen, ihre Pläne zur CO₂-Neutralität grundlegend zu überdenken. Denn derzeit gestalten sich die Zuschauerzahlen in diesem Bereich als rückläufig.

Darüber hinaus kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Serien aufkommen, um die verschiedenen Bereiche des Motorsports abzudecken, etwa die virtuelle Welt und Augmented Reality oder der enorm boomende Markt der Sportwetten. In diesen Bereichen wird zukünftig viel auf uns zukommen. Die Zukunft bleibt fraglos spannend.

Abschließende Gedanken – Die Formel E und Extreme E stehen für die Zukunft des Motorsports, eine Zukunft, die sich elektrisch, innovativ und nachhaltig zeigt. Da diese Serien ihr Wachstum mit jedem Rennen bestätigen, nehmen sie einen wachsenden Platz in der Riege der Rennsportwelten ein. Der Wandel hin zum vollelektrischen Rennsport scheint lediglich eine Frage der Zeit zu sein.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp