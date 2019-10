Formel Renault – Nico Gruber Doppel-Champion

In überlegener Manier holte sich Nico Gruber am Hungaroring alle Laufsiege der Formel Renault und krönte sich damit zum Doppel-Champion.

Mit drei Siegen in drei Läufen am finalen Rennwochenende des Drexler Formel Cups sicherte sich Nico Gruber sowohl die Formel Renault 2.0 Meisterschaft als auch den österreichischen Staatsmeistertitel in dieser Rennklasse. Außerdem wurde der 18-Jährige im FIA Central European Zone Formula Renault 2.0 Championship trotz zweier weniger gefahrene Wochenenden ausgezeichneter Dritter.

Grubers Resümee

„Ich bin einfach überglücklich. Den Hungaroring kannte ich noch nicht. Und hier gleich alle Rennen zu gewinnen, ist natürlich fantastisch. Da ich erst später in die Saison eingestiegen bin, haben mir einige Läufe und somit Punkte gefehlt“, freute sich Gruber. „Es war eine wirklich tolle Saison. Ich muss mich bei meinem Team Roman Hoffmann Racing bedanken, die mir ein Topfahrzeug zur Verfügung stellten. Und meinem Renningenieur Christian Lipp. Natürlich auch bei meinem Vater (Anm.: Ex-Tourenwagen-WM-Pilot Sascha Plöderl-Martinz) und meinem Manager Harry Miltner von HM Sports“, so der Youngster.

Nachdem der Oberösterreicher in der letzten Saison schon den Rookie Titel in der britischen Formel Ford gewann, konnte er sich heuer wieder als Neuling zum Champion krönen. Diesmal gleich doppelt. Für Gruber geht’s gleich mit der Saisonplanung für 2020 weiter – er ist zu Tourenwagen Testfahrten am Hockenheimring in Deutschland.

