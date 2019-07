Formel Renault – Nico Gruber mit Doppelsieg

Eine Woche nach seinem Erfolg in Imola legte Nico Gruber mit einem Doppelsieg im Autodrom von Most nach. Er holte sich in beiden Läufen der Formel Renault im Rahmen des Drexler Formel Cups den Sieg.

Im ersten Lauf kämpfte der Oberösterreicher noch mit einem technischen Defekt. Aber er hielt seinen ärgsten Widersache, den Tschechen Vaclav Safar, in einem harten Rad-an-Rad Duell hinter sich. Das zweite Rennen dominierte Gruber dann von Beginn an und fuhr sicher zum Doppelerfolg.

„Der erste Lauf war hart. Ich konnte aufgrund eines Problems nicht voll fahren. Daher hatte ich Safar die ganze Zeit im Nacken. Am zweiten Tag hatten wir dann keine Probleme mehr. Ich konnte das Feld sicher kontrollieren,“ so der 17-Jährige.

Durch die beiden Laufsiege konnte Gruber – trotz eines Rennwochenendes weniger am Konto – die Gesamtführung in der Formel Renault Zwischenwertung des Drexler Formel Cups übernehmen. Mit 100 Zählern liegt er 21 Punkte vor Norbert Groer (AUT) und 32 vor Simon Stoller (SUI). Auch in der österr. Staatsmeisterschaft ist der Youngster nun Tabellenführer.

