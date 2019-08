Formel Renault/Slovakiaring – Gruber siegt weiter

Auch am Slovakiaring in der Formel Renault 2.0 der FIA Central Europe Zone siegt Nico Gruber weiter. Der Oberösterreicher lieferte sich im Samstagslauf ein beinhartes, aber faires Duell mit seinem schärfsten Konkurrenten Bartolomiej Mirecki. Am Ende bezwang er den Polen in einem Fotofinish um 0.154 Sekunden. Und sicherte sich damit die 25 Zähler. In Lauf 2 hatte Gruber Mirecki sicher im Griff und fuhr mit einem Drei-Sekunden-Vorsprung als Erster über die Linie.

„Der Wagen lief perfekt und wir wurden immer schneller, je länger wir auf der Strecke unterwegs waren. Der rundenlange Zweikampf mit Mirecki im ersten Lauf hat sehr viel Spaß gemacht. Im zweiten Rennen kam ich besser weg und konnte die Sache dann kontrollieren“, so Nico Gruber.

Im Hintergrund laufen bereits die Planungen für die nächste Saison. „Wir haben einige Angebote und Möglichkeiten für 2020. Es geht jetzt darum, die passende Lösung zu finden. Und diese mit unseren Sponsoren abzustimmen“, erzählt Gruber. Das nächste Rennwochenende der Formel Renault 2.0: 6. bis 8. September am Autodrom Brno.

