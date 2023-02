Forstinger und Mer stärken Österreichs Ladeinfrastruktur

Die Partner Forstinger und Mer stärken künftig gemeinsam Österreichs öffentliche Ladeinfrastruktur. Ziel der neuen Kooperation: Das Angebot hochwertiger Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge zu verdichten und für jeden zugänglich zu machen.

Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen umfasst einen umfangreichen Ausbau der Ladeinfrastruktur für die Forstinger-Standorte in ganz Österreich. Die von Mer installierten HPC-Ladepunkte können dabei eine Leistung von bis zu 300 kW erreichen. Und sie sind nach Fertigstellung öffentlich zugänglich. Für das Laden benötigen Besucher*innen und Kund*innen nur die Mer ConnectME App oder eine gängige Lade-Karte eines Roaminganbieters.

Der Zeitplan

2023 ist zunächst die vollumfängliche Ladinfrastrukturumsetzung an 24 Forstinger-Standorten geplant. Die ersten Ladepunkte entstehen bei den Filialen in Wien/Pragerstraße, Graz Seiersberg, Gänserndorf und Salzburg. Man installiert dabei jeweils zwei Schnellladesäulen des Typs Alpitronic. Die liefern mit ihrem DC-Ladesystem Leistungen bis 300 kW im Regelbetrieb.

Klimaschonende Mobilitätslösungen

Zukünftig bieten die Kooperationspartner alles, was ein Elektroauto zum klimaschonenden und raschen Laden braucht. Neben einem dichten Ladenetzwerk aus Schnellladesäulen gehört dazu auch die Nutzung von „grünem“ Strom. Effizienz und Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Aspekt der Partnerschaft.

„Mit den neuen Ladelösungen von Mer können wir Elektrofahrzeug-Besitzer*innen ab sofort ein Komplettpaket aus Wartung in unseren Fachwerkstätten, E-Ladelösungen für zu Hause und leistungsstarker E-Schnellladestationen anbieten“, so Oliver Sacher, Forstinger-GF. „Wir wollen der erste „grüne“ Mobilitätsfachmarkt sein – als Unternehmen, in unseren Shops und Werkstätten. Und jetzt stärken Forstinger und Mer eben gemeinsam auch Österreichs öffentliche Ladeinfrastruktur .“

Weitere Informationen unter www.forstinger.com und www.de.mer.eco

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp