Frank Stronach mit E-Kleinfahrzeug

Frank is back. Frank Stronach ist mit Plänen für ein E-Kleinfahrzeug zurück in der Steiermark. Er plant dafür eine Produktionsstätte in Laßnitzthal. Die Eigenentwicklung des dreirädrigen Kabinenrollers SARIT (Safe Affordable Reliable Innovative Transport) habe den Hauptzweck „von zu Hause zur Arbeit zu kommen und zurück“, erklärte Stronach. Anlass war die Präsentation an der TU Graz im Beisein des steirischen LH Schützenhöfer, seines Stellvertreters Anton Lang und Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl.

Das 25 km/h fahrende Mikroauto SARIT soll eine Reichweite von 80 Kilometern haben. Schon nach kurzem Aufladen an der Steckdose. Führerschein ist keiner nötig. Das E-Fahrzeug bietet Platz für zwei Personen. Vier SARITs können auf einem Pkw-Stellplatz nebeneinander parken. Kosten soll der Kabinenroller dem Vernehmen nach um die 4.000 Euro.

Der Projektstartschuss soll 2022 in Kanada fallen. Dann die sukzessive Expansion in Europa. Neben der Produktion in Laßnitzthal sollen auch ein Forschungszentrum sowie das Europa-Headquarter von Stronach International in der Steiermark entstehen. Aus der Fertigung könnten pro Jahr 120.000 Mikroautos rollen. Insgesamt sollen 500 Jobs rund um das Projekt entstehen.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp