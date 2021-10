Franzis – VW Bulli T1 in der Sammlerbox

Franzis präsentiert den VW Bulli T1 aus dem Baujahr 1963 in der hochwertigen Sammlerbox. Als Metallmodell im Maßstab 1:24. Speziell für Auto-Fans und natürlich Bulli-Liebhaber. Damit kommt das Hippie- und Beach-Flair der kalifornischen Küste ins heimische Wohnzimmer. Das Modell ist von der Volkswagen AG offiziell lizenziert. Die Geschenkbox ist ein dekoratives, handgefertigtes Unikat, nachhaltig hergestellt. Sie beinhaltet den Bulli, auf einer hochwertigen Soundbasis mit LED-Beleuchtung. Ein exklusives Notizbuch im Bulli-Design sowie eine ansprechende Grußkarte.

Das Metallmodell zeigt den Bulli in Siegellackrot. In einem Strandpanorama der kalifornischen Sonnenküste. Auf dem Dach: ein farblich passendes Surfbrett im Exklusivdesign des 60er-Jahre-Stils. Auf Knopfdruck gibt der Bulli den originalen Klang des luftgekühlten Vierzylinder-Boxers wieder. Die effektvolle LED-Beleuchtung bringt die ansprechende Strand- und Meeratmosphäre zur Geltung. Das Produkt ist bereits fertig montiert und mit zwei 1,5-V-Batterien bestückt. Das Franzis VW Bulli T1 Modell in der exklusiven Sammlerbox, auch ein ideales als Geschenk, ist ab 8. November um 129 Euro bei FRANZIS und ausgewählten Fachhändlern zu haben.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp