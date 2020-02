Frey e-Motion mit zweiter Elektro-Automarke

Die Frey e-Motion hat bereits eine zweite Elektro-Automarke in ihrem Portfolio: Knapp einen Monat nach ihrer Gründung und dem Österreich-Launch des MG, dem vollelektrischen SUV von SAIC Motor, hat Frey e-Motion den Händlervertrag für den elektrischen Lieferwagen Maxus EV80 und – ab Mitte des Jahres – den EV31 Kastenwagen unterschrieben. Produziert werden die Maxus-Modelle von SAIC Motor. Importeur für Österreich ist die AHVG, Friedrich Hackl Autohandels- und VermietungsgmbH, Händler an den Standorten Arsenal, Pragerstraße und Salzburg die Frey e-Motion.

Das Modell EV80 wird in Österreich in zwei verschiedenen Varianten angeboten. Als klassischer Kastenwagen mit einem Ladevolumen von 10,2 m. bzw. 11,5 m. in der Hochdachausführung und in einer Chassis Version, welche zahlreiche Aufbaumöglichkeiten ermöglicht. Angetrieben wird der EV80 von einem 100 kW starken Elektromotor mit einem Drehmoment von 320 Nm. Seine leistungsstarke Batterie von 56 kWh ermöglicht eine Reichweite von beachtlichen 192 Kilometern. Punkten kann der neue Maxus EV80 aber nicht nur in technischer Hinsicht, sondern auch mit seiner serienmäßigen Komfortausstattung. Dazu gehören unter anderem eine Klimaanlage, elektrische Fensterheber, elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel, Parksensoren hinten und eine Rückfahrkamera mit einem 10“ großem Bildschirm inkl. Apple Car Play bzw. Android Auto, welcher gerade im städtischen Bereich das Rangieren für den Fahrer deutlich erleichtert.

Die Fahrzeuggarantie beträgt 3 Jahre oder 100.000 km. Die Garantie für die Antriebsbatterie sogar 5 Jahre oder 100.000 km.

Bestechend ist auch das Preis-/Leistungsverhältnis:

Maxus EV80 Kastenwagen netto € 57.000,-

Maxus EV80 Kastenwagen Hochdach netto € 58.000,-

Maxus EV80 Chassis netto € 55.000,-

Ab Mitte des Jahres wird das Angebot noch durch den EV31 Kastenwagen ergänzt. Ein Lieferwagen, welcher sich durch seine kompakten Abmessungen ideal für den innerstädtischen Zustelldienst und alle Handwerksbetriebe eignet.

