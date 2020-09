Frischer Wind beim Seat Ateca FL und Seat Tarraco FR

Zum Modelljahr 2021 bringt Seat neue Modellvarianten ins Programm. So gesehen auch den Ateca und den Tarraco FR mit Doppelkupplungsgetriebe. Der 2,0-Liter-TDI mit dem Modellwechsel sogar auf 200 PS. Der größte SUV von Seat gibt sich jetzt also noch attraktiver.

FR für Exclusivität

Der neue Tarraco FR baut die bereits solide Marktposition des größten SUV weiter aus. Sein sportlicherer Charakter und die markantere, exklusive Designsprache lassen das Herz jedes Fahrers höherschlagen. Auch die große Auswahl an verschiedenen Antriebskonzepten und Motoren sowie das sportliche Fahrwerk garantieren ein intensives Fahrerlebnis. Das neue Flaggschiff bringt also neuen Schwung in das Segment und dürfte somit schon bald in großer Stückzahl im Werk Wolfsburg vom Band rollen.

Mehr Power durch Elektrifizierung

Neben den traditionellen Antriebskonzepten führt der SUV ab Ende 2020 zudem auch noch die Plug-in-Hybridtechnologie in sein Segment ein. Die Kombination aus Verbrennungsmotor und Elektrifizierung sorgt so für ein gleichermaßen spannendes und effizientes Fahrerlebnis.

Modellpflege für den Ateca

Die emotionalere Designsprache seines Äußeren und das gelungene Facelifting für den Innenraum unterstreichen seinen stärkeren Charakter und sein entschlosseneres Erscheinungsbild. Seat hat seinem SUV-Modell Ateca, ein umfangreiches Update spendiert. Mit dem neuen Modelljahr präsentiert er sich mit einem frischeren und emotionaleren Erscheinungsbild. Abgerundet wird das Verjüngungspaket durch umfassende Konnektivitätslösungen, verbesserte Sicherheits- und Komfortfunktionen.

Schon bei seiner Einführung 2016 brachte er Bewegung in das Segment der Kompakt-SUVs. Er ist nun umfassender digital vernetzt und verfügt über fortschrittliche Konnektivitätslösungen – Full Link inklusive Zugang zu Android Auto und drahtlos zu CarPlay – als auch außerhalb des Fahrzeugs Das neue 9,2-Zoll-Infotainment-System mit natürlicher Sprachsteuerung lässt sich dank der Spracherkennung auch unkompliziert bedienen.

