Frischzellenkur für ältere Benzinmotoren

Es ist ein schleichender Prozess: Im Laufe der Jahre verliert der Motor immer mehr an Leistung. Der Spritverbrauch geht nach oben, ebenso wie die Abgaswerte. Schuld sind Ablagerungen im Inneren des Motors, die die Verbrennung behindern. Dagegen hilft bei Benzinmotoren der Injection Reiniger von Liqui Moly.

Eine Verbrennung läuft nie ohne Rückstände ab

Das Benzin verbrennt im Motor niemals ganz sauber. Immer bleiben Verbrennungsrückstände zurück, die sich auch am Einspritzsystem festsetzen und das Einsprühen des Benzins stören. Dadurch wird die Verbrennung noch schlechter und es stehen noch schneller neue Ablagerungen – ein Teufelskreis. Je älter der Motor ist, desto mehr Verkrustungen schleppt er in seinem Inneren mit sich herum. Und je schlechter die Benzinqualität ist, desto mehr Ablagerungen entstehen. So wie ein Feuer mit nassem Holz schlecht brennt und stark qualmt, so verhält es sich auch mit schlechter Benzinqualität im Motor.

Man kann aber vorbeugen

Die ursprüngliche Leistung und Verbrauchswerte wiederherzustellen, ist nicht schwer. Der Injection Reiniger wird einfach in den Tank gegeben. Jedes Mal, wenn der Motor läuft, kommen die reinigenden Wirkstoffe zusammen mit dem Benzin ins Einspritzsystem und lösen die Verkrustungen auf. Der gelöste Dreck wird im Motor verbrannt und dann zusammen mit den Abgasen ausgestoßen. Die Brennkammer wird wieder sauber. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann es notwendig sein, bei mehreren Tankvorgängen hintereinander jeweils eine Dose Injection Reiniger anzuwenden. Injection Reiniger lässt sich auch vorbeugend einsetzen: Eine Dose alle 2000 Kilometer sorgt dafür, dass neue Ablagerungen gar nicht erst entstehen können.

Getestet und nun selbst eingesetzt

Der Liqui Moly Injection Reiniger wurde von Automobile Prüftechnik Landau (APL) getestet, einem deutsches Prüfinstitut, das vor allem Motorentests für Autohersteller durchführt. Anfangs waren die Ingenieure skeptisch hinsichtlich der Wirkung von Additiven. Aber die Testergebnisse überzeugten sie – und das so sehr, dass sie nun selber Injection Reiniger einsetzen, um ihre Testmotoren von Ablagerungen zu befreien.

