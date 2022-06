Front Runner – Slimpro Dachträger für Vans und Transporter

Front Runner präsentiert den Slimpro Dachträger aus Aluminium für Vans und Transporter mit flachem Profil. Der Slimpro tritt in die Fußstapfen des bewährten Slimline II Dachträgersystems. Verfügbar für nahezu jegliche Fahrzeugtypen und den kürzlich veröffentlichten Slimsport Dachträger für Pick-ups und SUVs. Vans und Transporter variieren stark in Größe, Form und Einsatzbereich.

Dieser neue Dachträger ist so konzipiert, dass er ein hohes Maß an Individualisierbarkeit erreicht. Die Querleisten sind in beliebigem Abstand konfigurierbar. Um die Integration von Klimaanlagen, Dachfenstern und Lüftungssystemen innerhalb des Dachträgers zu ermöglichen. Aufgrund der verstellbaren Befestigungsfüße ist der Dachträger mit den meisten gängigen Vans und Transportern kompatibel. Er kann auf die unterschiedlichen Längen angepasst werden. Das Befestigungssystem kann man in den werksseitig vorhandenen Montagepunkten montieren, sodass kein Bohren erforderlich ist. Darüber hinaus ermöglicht das Design des Dachträgers eine einfache Anpassung an Vans und Transporter mit hohem oder niedrigem Dach.

Front Runner bleibt sich treu: Der Dachträger ist ein Leichtgewicht und behält auch bei diesem Dachträgersystem ein schlichtes Design. Der Kunde muss dabei keine Kompromisse eingehen und kann die volle Tragfähigkeit nutzen. Ob für lange Reisen, Wochenendausflüge oder den Transport von Arbeitsmitteln wie Leitern und Rohren. Der flache und modulare Dachträger für Vans und Transporter ist auch für große Lasten ausgelegt.

Der Front Runner Slimpro Dachträger ist ab sofort direkt über den Online Shop, im Show Room oder über einen der offiziellen Front Runner Händler vor Ort zu erwerben. Die Preisspanne (UVP) liegt zwischen 1.025 und 2.135 Euro. Infos zu Slimpro gibt’s hier.

