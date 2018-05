Frontbügel und Seitenschweller für Opel Crossland X und Grandland X

Cobra Technology & Lifestyle bietet ab sofort Zubehör für die beiden SUVs an. Auch für die Modelle Peugeot 2008 und 3008 – die Basis für die beiden Opel Crossover gibt es passendes Zubehör.

Der Frontbügel schützt die Karosserie – aber auch Fußgänger

Für beide Modelle gibt es 60 Millimeter starke Edelstahl-Frontbügel, die sich harmonisch an die Frontkontur der beiden SUVs anpassen. Die Bügel besitzen eine flexible Aufhängung, welche bei einem Aufprall nachgibt. Trotzdem gewährleistet sie eine vorbildliche Schutzfunktion für die Karosserie. Bei den zur Zulassung obligatorischen Crash-Tests wurden die strengen Grenzwerte der aktuellen EU-Verordnung 2009/78 zum Fußgängerschutz deutlich unterschritten. Deshalb werden die Cobra Technology & Lifestyle Frontbügel mit einer EG-Betriebserlaubnis geliefert. Diese erspart den Weg zum TÜV sowie die Eintragung in die Fahrzeugpapiere. Obendrein sind zwei verschiedene Varianten erhältlich. In hochglänzender Edelstahlausführung oder mit mattschwarzer Kunststoffbeschichtung, die auch die Lackierung in Wagen- oder Kontrastfarbe erlaubt. Auf Wunsch sind auch Zusatzscheinwerfer montierbar.

Schwellerrohre oder Trittbretter – der Geschmack entscheidet

Die 60 oder 80 Millimeter starken Schwellerrohre mit Kunststofftrittflächen schützen die Schwellerpartien und machen das Ein- und Aussteigen sicherer und leichter. Auch hier gibt es die Option, zwischen mattschwarz oder Chrom zu wählen. Alternativ können die Seitenpartien des Opel Grandland X auch mit Cobra Alu-Trittbrettern ausgerüstet werden.

Alle Cobra Technology & Lifestyle Teile werden in Erstausrüsterqualität mit EG Betriebserlaubnis oder TÜV-Teilegutachten geliefert. Die Garantie erstreckt sich über 24 Monate ohne Kilometerbegrenzung.

Weitere Informationen über diese oder andere Zubehörteile finden Sie auf der Webseite des Herstellers:

cobra-sor.com