Führungswechsel bei Dekra Austria GmbH

Die international führende Sachverständigenorganisation Dekra stellt ihr Geschäft in Österreich neu auf. Helmut Geil übernimmt per 1. April 2024 die Geschäftsführung. Der 52-jährige Jurist war zuvor schon Geschäftsführer der Dekra Claims Services in Österreich und behält diese Funktion auch bei.

Helmut Geil, gebürtiger Salzburger, bringt umfangreiche Management-Erfahrung mit, insbesondere im Versicherungsbereich. Seit 2020 ist er als Geschäftsführer bei Dekra Claims Services in Österreich tätig, zuvor trug er jahrelang Führungsverantwortung bei der österreichischen Tochter eines internationalen Versicherungsunternehmens.

Aktuell beschäftigt die Firma in Österreich rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Portfolio reicht von Fahrzeugprüfungen und Gutachten über Schadenregulierung, Industrie- und Bauprüfung, Sicherheitsberatung sowie die Prüfung und Zertifizierung von Produkten und Systemen bis zu Schulungsangeboten.



„Die Mission ist es seit fast 100 Jahren, für Sicherheit zu sorgen, und zwar in allen wesentlichen Lebensbereichen: im Verkehr, bei der Arbeit und zu Hause. Dieser Aufgabe fühlen auch wir hier bei Dekra Österreich uns verpflichtet und arbeiten jeden Tag mit voller Energie für dieses Ziel.“ sagt der 52-jährige Jurist.

