Für Motorsportfans – Heiraten am Nürburgring

Neuigkeiten für heiratswillige Motorsportfans. Heiraten am Nürburgring ist jetzt möglich. Ab sofort können sich heiratswillige Paare am Nürburgring standesamtlich trauen lassen. Direkt neben der Start- und Zielgeraden der Grand-Prix-Strecke hat man ein Trauzimmer geschaffen. Nämlich die Verbandsgemeinde Adenau und der Nürburgring. Für das „Ja-Wort“ mit Rennstreckenatmosphäre. Die festen Termine für 2019 stehen auch bereits fest. Jeweils an einem Freitag. Am 12. Juli und am 11. Oktober. An beiden Tagen testen die Teams der VLN Langstreckenmeisterschaft…

