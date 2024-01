G4M Bi-TURBO – 700-PS-Coupé

Die Marke G-Power steht schon seit mehr als 40 Jahren für hochklassige Leistungs-Upgrades von schon ab Werk BMW M-Topmodellen. Doch bekanntlich wollen viele Kunden nicht nur mehr Power, sondern auch eine individualisierte Optik. Dementsprechend offeriert der Tuner für viele Baureihen ergänzend sowohl stylische Schmiedefelgen als auch hochwertige Aerodynamik-Anbauteile aus Carbon. Besonders groß ist das Portfolio für die beliebten M3/M4-Modelle der aktuellen Generation G8x.

Das G4M Bi-Turbo-Modell, vorgestellt in Frozen White Matt, kombiniert Ästhetik und Funktionalität in einem Auto. Die Frontpartie zeichnet sich durch die Integration von Shuriken-Carbon-Frontcorner und dem Carbon-Frontspoiler RS aus, die dem Fahrzeug ein sportlicheres Erscheinungsbild verleihen.

Noch mehr Carbon

Besondere Merkmale sind außerdem die Carbon-Frontniere RR und die Venturi-Carbon-Motorhaube. Letztere ist in einer RS-Variante verfügbar, die größtenteils in der Farbe des Fahrzeugs lackiert ist. Diese Motorhaube bietet nicht nur ein optisches Upgrade, sondern verbessert dank der Dynamic Venting-Technologie auch die Entlüftung des Motorraums und das Thermomanagement des Fahrzeugs.

Die Komponenten des Fahrzeugs sind in einer klassischen Carbon-Gewebestruktur gefertigt. Als Alternative gibt es die Motorhaube und die Frontcorner auch in Forged Carbon. Dies gilt ebenfalls für den Carbon Wing für das Heck, der jedoch bei diesem speziellen Modell nicht verwendet wurde. Ebenso fehlen die Carbon-Seitenschweller.

Das Carbon-Paket beinhaltet Abdeckungen für die Luftfilterkästen und den Schlossträger sowie eine Motorabdeckung, die unter der Haube für einen Carbon-Look sorgen. Dieses Design unterstreicht die Leistungssteigerung des Fahrzeugs.

Viel Leistung unter der Carbonhaube

Technisch gesehen wurde das G4M Bi-Turbo Sportcoupé umfassend aufgerüstet. Der Dreiliter-S58-Biturbo-Sechszylinder-Motor liefert nun 700 PS und 850 Nm. Diese Leistungssteigerung wurde durch die Performance Software GP-700, Sport-Downpipes mit 200-Zellen-Katalysatoren und eine Deeptone-Edelstahl-Abgasanlage erreicht. Die Abgasanlage verfügt über Endrohre mit Carbon-Ummantelung, die dem Fahrzeug ein zusätzliches optisches Merkmal verleihen.

Abschließend verfügt das Fahrzeug über Hurricane RR-Schmiedefelgen, die an der Vorderachse 9×20 Zoll und an der Hinterachse 10,5×21 Zoll messen. Sie sind mit 285/30er und 295/25er Bereifungen bezogen. Das Individual Manufaktur-Finish der Felgen im typischem Orange mit Diamond Cut fügt dem ansonsten in Grau-Weiß gehaltenen Coupé einen Farbakzent hinzu. Nähere Infos unter g-power.com

