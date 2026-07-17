GAC startet in Österreich – AION V & AION UT rollen auf den Markt

GAC startet in Österreich – AION V & AION UT rollen auf den Markt – Mit dem offiziellen Verkaufsstart der beiden Elektromodelle AION V und AION UT betritt der chinesische Automobilhersteller GAC nun auch den österreichischen Markt.

Importiert werden die Fahrzeuge von der Wiener Colmobil GmbH, die parallel ein österreichweites Händler- und Servicenetz aufbaut. Damit erweitert sich das Angebot an chinesischen Elektroautos um eine weitere Marke, die auf europäische Entwicklung, lokale Produktion und moderne Elektromobilität setzt.

Die Österreich-Premiere fand in Wien vor rund 100 Gästen aus Wirtschaft, Medien und Automobilbranche statt. Für GAC markiert der Marktstart einen wichtigen Schritt der europäischen Expansionsstrategie. Anders als viele neue Hersteller beschränkt sich das Unternehmen nicht auf den Fahrzeugexport aus China, sondern investiert gezielt in europäische Strukturen. So betreibt GAC ein eigenes Designzentrum in Mailand, in dem zukünftige Modelle an den Geschmack und die Bedürfnisse europäischer Kunden angepasst werden.

Besonders interessant aus österreichischer Sicht ist die Zusammenarbeit mit Magna in Graz. Dort werden sowohl der AION V als auch der AION UT für den europäischen Markt endgefertigt. Ergänzt wird diese Strategie durch ein eigenes Ersatzteilzentrum im niederländischen Rotterdam, das künftig eine schnelle Teileversorgung sicherstellen soll. Damit möchte GAC Vertrauen schaffen und gleichzeitig die Voraussetzungen für einen langfristigen Markterfolg in Europa schaffen.

AION V – Elektrisches SUV mit großer Reichweite

Als erstes Modell startet der AION V in Österreich. Der vollelektrische SUV gehört zum D-Segment und richtet sich an Familien sowie Vielfahrer, die ein geräumiges Fahrzeug mit hoher Alltagstauglichkeit suchen.

Mit einer Länge von 4,61 Metern und einem Radstand von 2,78 Metern bietet der AION V großzügige Platzverhältnisse für fünf Personen. Das Kofferraumvolumen liegt zwischen 427 und 978 Litern und macht den SUV sowohl für den Familienalltag als auch für Urlaubsreisen interessant.

Für den Antrieb sorgt ein 150 kW (204 PS) starker Elektromotor mit Frontantrieb. Die 75,26-kWh-LFP-Batterie ermöglicht laut WLTP eine Reichweite von bis zu 510 Kilometern. Geladen wird serienmäßig mit bis zu 11 kW Wechselstrom oder bis zu 180 kW Gleichstrom. Unter optimalen Bedingungen soll der Akku in lediglich 24 Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen werden können. Praktisch im Alltag ist zudem die serienmäßige Vehicle-to-Load-Funktion, mit der externe Elektrogeräte direkt über die Fahrzeugbatterie betrieben werden können.

Auch bei der Sicherheit möchte GAC überzeugen. Sieben Airbags, eine 360-Grad-Kamera sowie zahlreiche Assistenzsysteme gehören bereits serienmäßig zur Ausstattung. Dazu zählen unter anderem ein adaptiver Tempomat, Notbremsassistent, Totwinkelwarner, Spurhalteassistent und Verkehrszeichenerkennung. Im Euro-NCAP-Crashtest erhielt der AION V die Höchstwertung von fünf Sternen.

Bereits die Premium-Version bietet eine umfangreiche Komfortausstattung mit Panorama-Glasdach, elektrisch verstellbaren und klimatisierten Sitzen, Apple CarPlay, Android Auto sowie einem 14,6-Zoll-Infotainmentsystem. Die Luxury-Version ergänzt unter anderem Echtleder, Massagefunktion und weitere Komfortextras. Die Preise beginnen bei 35.990 Euro für den AION V Premium beziehungsweise 37.990 Euro für den Luxury.

AION UT – Kompakter Elektro-Allrounder

Mit dem AION UT bringt GAC gleichzeitig ein zweites Modell nach Österreich. Die vollelektrische Schräghecklimousine positioniert sich im C-Segment und soll insbesondere Kunden ansprechen, die ein kompaktes Fahrzeug mit großzügigem Innenraum suchen.

Obwohl der AION UT mit 4,27 Metern deutlich kürzer ist als der SUV, verfügt er über einen außergewöhnlich langen Radstand von 2,75 Metern. Dadurch verspricht GAC ein Platzangebot, das in dieser Fahrzeugklasse überdurchschnittlich ausfällt.

Auch hier arbeitet ein 150-kW-Elektromotor an der Vorderachse. Die 60-kWh-LFP-Batterie ermöglicht eine WLTP-Reichweite von bis zu 430 Kilometern. Der Sprint auf 100 km/h gelingt in 7,3 Sekunden. Während das AC-Laden ebenfalls mit 11 kW erfolgt, liegt die maximale DC-Ladeleistung bei 87 kW. Von 30 auf 80 Prozent soll der Akku in rund 24 Minuten geladen werden können.

Beim Sicherheitsniveau gibt es kaum Unterschiede zum größeren Bruder. Auch der AION UT verfügt serienmäßig über sieben Airbags, 360-Grad-Kamera sowie ein umfangreiches Paket moderner Fahrerassistenzsysteme. Apple CarPlay, Android Auto, Over-the-Air-Updates und ein großes Infotainmentsystem gehören ebenfalls bereits zur Basisausstattung. Die Luxury-Version ergänzt unter anderem Panorama-Glasdach, elektrische Heckklappe, induktives Smartphone-Laden und weitere Komfortfunktionen. Der Einstiegspreis liegt bei 26.990 Euro, die Luxury-Version kostet 28.990 Euro.

GAC setzt auf langfristige Präsenz

Mit dem Marktstart in Österreich möchte GAC mehr als nur zwei neue Elektroautos verkaufen. Die Kombination aus europäischem Design, Fahrzeugfertigung bei Magna in Graz, einem eigenen Ersatzteillager in Europa sowie dem geplanten Händler- und Servicenetz zeigt, dass der Hersteller langfristig auf dem europäischen Markt Fuß fassen will.

Ob sich die Marke gegen die bereits etablierte Konkurrenz aus Europa, Korea und China behaupten kann, wird letztlich der Markt entscheiden. Preislich positionieren sich sowohl der AION V als auch der AION UT jedenfalls attraktiv und bieten eine umfangreiche Serienausstattung sowie moderne Elektrotechnik. Damit dürfte GAC vor allem für preisbewusste Käufer eine interessante neue Alternative im wachsenden Elektroautomarkt darstellen.