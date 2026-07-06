GAC startet mit AION in Österreich -Produktion bei Magna in Graz

GAC startet mit AION in Österreich -Produktion bei Magna in Graz – Der chinesische Automobilkonzern GAC setzt seinen Expansionskurs in Europa fort und startet mit seiner Elektromarke AION offiziell in Österreich. Als exklusiven Importeur hat das Unternehmen die Wiener Colmobil GmbH ausgewählt. Ein besonderes Detail: Zwei der ersten Modelle für Europa entstehen bei Magna in Graz und tragen damit ein gutes Stück österreichische Wertschöpfung in sich.

Mit dem Eintritt in den österreichischen Markt setzt die Guangzhou Automobile Group (GAC) ihren europäischen Wachstumskurs konsequent fort. Der chinesische Hersteller zählt mit mehr als zwei Millionen verkauften Fahrzeugen pro Jahr zu den größten Automobilkonzernen Asiens und bringt mit AION nun seine vollelektrische Modellreihe nach Österreich.

Den Import, Vertrieb sowie den Aufbau des Händler- und Servicenetzes übernimmt die Colmobil GmbH mit Sitz in Wien. Das Unternehmen verantwortet künftig außerdem Marketing, Pressearbeit und den Ausbau der Marke im österreichischen Markt.

Österreich spielt eine Schlüsselrolle

Bemerkenswert am Markteintritt ist die enge Verbindung zu Österreich. Die beiden ersten Modelle – das vollelektrische SUV AION V sowie der kompakte AION UT – werden im Magna-Werk in Graz gefertigt. Damit setzt GAC bewusst auf europäische Produktionskapazitäten und kurze Wege für den europäischen Markt.

Für Lars Pauly, CEO der Colmobil GmbH, ist dies ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. Österreich sei für GAC nicht lediglich ein Absatzmarkt, sondern ein bedeutender Bestandteil der europäischen Strategie. Die Produktion bei Magna unterstreiche den hohen Qualitätsanspruch und schaffe gleichzeitig Vertrauen bei europäischen Kunden.

Das Magna-Werk in Graz zählt seit Jahrzehnten zu den renommiertesten Fahrzeugfertigungen Europas. Unterschiedlichste Fahrzeughersteller lassen dort Modelle produzieren. Die flexible Fertigung ermöglicht den Bau von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, Hybrid- sowie Elektroantrieb auf gemeinsamen Produktionslinien. Mehr als vier Millionen Fahrzeuge wurden dort bereits gefertigt.

Infrastruktur wird weiter ausgebaut

Neben der Fertigung in Graz investiert GAC gezielt in weitere europäische Standorte. Ein eigenes Designzentrum in Mailand entwickelt Fahrzeuge mit Blick auf den europäischen Geschmack und die Anforderungen heimischer Kunden. Gleichzeitig sorgt ein modernes Ersatzteilzentrum in Rotterdam für eine schnelle Versorgung der europäischen Händler und Werkstätten.

Diese Infrastruktur soll den Markteintritt langfristig absichern und den Kunden einen zuverlässigen After-Sales-Service bieten – ein Bereich, der für neue Hersteller oft entscheidend für den Erfolg ist.

AION setzt ausschließlich auf Elektromobilität

Mit AION bringt GAC keine Mischpalette verschiedener Antriebe nach Europa, sondern konzentriert sich vollständig auf batterieelektrische Fahrzeuge.

Den Anfang macht der AION V, ein modernes SUV der D-Klasse. Das Modell wurde speziell auf europäische Anforderungen abgestimmt und erhielt bereits die Bestnote von fünf Sternen im Euro-NCAP-Crashtest. Damit erfüllt das Fahrzeug hohe Sicherheitsstandards und positioniert sich im stark umkämpften Segment der elektrischen Familien-SUV.

Ergänzt wird das Angebot durch den AION UT, eine kompakte Schräghecklimousine im C-Segment. Das Modell richtet sich vor allem an urbane Kunden und soll mit effizientem Elektroantrieb, moderner Konnektivität und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen.

Konkurrenz im E-Auto-Markt wächst weiter

Mit GAC erhält der österreichische Elektroautomarkt einen weiteren ernstzunehmenden Mitbewerber aus China. Bereits heute sind Marken wie BYD, MG, Leapmotor, XPeng oder Omoda & Jaecoo auf dem heimischen Markt vertreten oder bereiten ihren Ausbau vor.

Für Konsumenten bedeutet diese Entwicklung vor allem eines: mehr Auswahl, mehr Wettbewerb und steigenden Innovationsdruck auf etablierte europäische Hersteller. Gleichzeitig zeigt die Fertigung bei Magna, dass internationale Kooperationen zunehmend an Bedeutung gewinnen und Österreich auch künftig eine wichtige Rolle in der europäischen Automobilindustrie spielen kann.

Verkaufsstart noch 2026

Konkrete Informationen zu Preisen, Ausstattungslinien, Bestellstart sowie dem österreichischen Händlernetz will GAC gemeinsam mit Colmobil rechtzeitig vor dem offiziellen Verkaufsbeginn bekanntgeben. Klar ist jedoch bereits jetzt: Mit der Kombination aus österreichischer Produktion, europäischer Infrastruktur und einer konsequent elektrischen Modellpalette will sich AION als neuer Anbieter im heimischen Markt etablieren.

GAC – Datencheck