Garagenplanen für Zweirad-Fans

Beim Münchner Unternehmen Style your Garage gibt es Garagenplanen speziell für Zweirad-Fans. Das Saisonende für Biker naht. Zeit zum „Einmotten“ in der Garage. Zeit auch gleich an der Garagenfront ein optisches Zweirad-Statement zu setzen. Mit einer der fotorealistisch bedruckten Garagenplanen für Zweirad-Fans. Die peppen Garagentore nämlich ordentlich auf. Verwandeln sie in dreidimensionale Räume mit Traumbikes als Motiv. Zeit auch für einen Rabatt am Saisonende. Den bietet Style your Garage mit dem Gutscheincode MO-SYG2021. Zehn Prozent Nachlass auf alle Motorradmotive.

Je nach persönlicher Vorliebe parkt plötzlich eine Harley-Davidson, eine Ducati oder eine BMW am hauseigenen Unterstellplatz. Aber: Außer den bereits bekannten halten die Münchner auch etliche brandneue Motive mit britischen, amerikanischen und italienischen Maschinen bereit. Neben Standarddimensionen sind auch Sondergrößen erhältlich.

Der Clou: Style your Garage verarbeitet auf Wunsch auch individuelle, vom Kunden geschossene Fotos. Auf diese Weise zaubert man sich ganz einfach den Eindruck einer geöffneten Garage. Mit dem darin befindlichen eigenen Bike auf die Außenseite des Tors. Und der aktuelle zehnprozentige Nachlass gilt sogar für diese Unikate.

Die Planen bestehen aus hochwertigem und stabilem PVC. Sie sind wetterfest sowie UV-beständig. Und dank des mitgelieferten Materials kinderleicht zu befestigen. Natürlich können sie auch problemlos wieder entfernt werden. Etwa beim Umzug. Oder wenn einfach ein anderes Objekt der Begierde optisch an die Garage kommen soll.

Vielleicht ja ein Formel-1-Bolide. Ein Weltkriegspanzer oder ein Hot Rod mit Supercharger. Geliefert werden die Eyecatcher inklusive Montage-Komplettset ab 219 Euro. Passend für Einzel-, Großraum- und Doppelgaragen. Die Rabattaktion für Motorradmotive startet ab sofort. Sie endet am 31. März 2022. Nähere Informationen unter www.style-your-garage.com oder der Serviceline +49 (0)89 452455217.

