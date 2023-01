Garmin: Neue Navis für Wohnmobil-Fans

Mit den Modellen Camper 895 und Camper 1095 bringt Garmin zwei neue Navis für Wohnmobil-Fans auf den Markt. Die 8- bzw. 10-Zoll Navis haben die bekannten Garmin Pkw-Navigationsfunktionen an Bord, punkten darüber hinaus aber mit Spezialfunktionen für Wohnmobile und Gespanne und großen Displays.

Entspannt unterwegs – Wohnmobil-spezifische Navigationsfunktionen

Gerade auf der Urlaubsfahrt mit dem Wohnmobil gilt es entspannt anzukommen und die Reise zum Ziel zu genießen. Die Camper Navis helfen mit ihren auf Camper zugeschnittenen Funktionen dabei. Die fahrzeugspezifische Routenführung berücksichtigt individuelle Beschränkungen zu Abmessungen und Gewicht sowie das Vorhandensein eines Anhängers.

Je nach hinterlegtem Fahrzeugprofil werden Umweltzonen bei der Routenberechnung ein- oder ausgeschlossen. Für ein Plus an Sicherheit sorgt die Fahrerassistenz. Die warnt unter anderem vor scharfen Kurven, Seitenwind, Bahnübergängen und Gefällen oder Steigungen. Das integrierte Höhenprofil unterstützt einen vorausschauenden Fahrstil und weist auf schwierige Stellen hin. Dank Bluetooth-Freisprechfunktion, Smart Notifications und integrierter Sprachsteuerung bleiben die Hände während der Fahrt jederzeit am Steuer. Benachrichtigungen und eingehende Anrufe zeigt das Navi direkt an.

Routenplanung

Die Planung von Pausen oder Sightseeing-Stopps entlang der Route ist mit Garmin POIs, Empfehlungen von TripAdvisor und Foursquare sowie den Informationen des Michelin Green Guide ein Kinderspiel. An Bord sind außerdem die umfangreichen Camping-Verzeichnisse von ACSI, Campercontact und Trailer’s PARK. Sich bereits vor der Abfahrt ein Bild von den Gegebenheiten am Ankunftsort zu machen, ist gerade bei großen Wohnmobilen oder Gespannen eine enorme Hilfe. Die BirdsEye-Satellitenbilder unterstützen genau dabei, indem sie das Gelände am Zielort aus der Vogelperspektive zeigen. Das erleichtert die Ankunftsplanung und vermeidet Überraschungen auf den letzten Metern.

Die updatefähigen 3D-Navigationskarten für Europa, Nord- und Südamerika, Afrika, den Nahen Osten, Australien und Neuseeland kann man, ebenso wie POIs und Software, einfach und komfortabel über WLAN herunterladen oder bei Bedarf aktualisieren.

Mit dem bekannten und intuitiven Routenplaner kann man erstellte Routen im GPX-Dateiformat per Speicherkarte oder Garmin Drive App teilen und importieren. Darüber hinaus ermöglicht die App über das gekoppelte Smartphone den Zugriff auf Echtzeitdienste für Verkehrsinfos, Wetter, Kraftstoffpreise oder gemeldete mobile Blitzer.

Auf den Modellen Camper 895 MT-D und Camper 1095 MT-D mit DAB-Verkehrsfunkempfänger stehen die Verkehrsinfos in Echtzeit auch ohne Smartphone und App zur Verfügung. In Regionen ohne DAB-Radiosignal wechselt das Navi automatisch auf den Empfang von TMC-Verkehrsinformationen. Alternativ sind die Modelle Camper 895 MT-S und Camper 1095 MT-S ohne DAB-Empfang.

Blick nach hinten – optionale Rückfahrkamera

Gerade bei unübersichtlichen Fahrzeugen wie Wohnmobilen verringert eine Rückfahrkamera den Stress beim Parken oder Rangieren. Dazu bietet Garmin mit der BC 50 und BC 50 Night Vision drahtlose Modelle an, die sich mit den neuen Camper Navis koppeln lassen und ihr Bild per Sprachassistenz oder Tastendruck auf das Display übertragen. Neue Navis von Garmin überzeugen Wohnmobil-Fans.

