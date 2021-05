Gebrauchtwagenkauf – Mit Online-Gutachtenabfrage

Der Gebrauchtwagenkauf boomt, sorgenfrei gestaltet er sich mit der Online-Gutachtenabfrage. Schließlich kursieren auch viele „Montagsautos“ im Markt. Deshalb ist es empfehlenswert, den wahren Zustand des Wunschautos ans Tageslicht zu bringen. Vor der Unterschrift unter dem Kaufvertrag. Eine Abfrage der letzten Gutachten auf “kfzgutachten.at” sorgt als günstige und professionelle Entscheidungshilfe für schnelle Gewissheit.

Käufer „jagen“ nach ihrem Traumauto, Verkäufer wollen den Wagen im bestmöglichen Licht erscheinen lassen. Hat das angebotene Auto aber tatsächlich die vom Vorbesitzer versprochene blütenweiße Weste? Oder blüht der Rost an versteckten Stellen? „Autokäufer sollten zunächst auf die emotionale Bremse steigen. Und sich objektiv mit dem Wunschfahrzeug auseinandersetzen.

Eine Besichtigung und eine Probefahrt sind gut und schön. Doch viele Mängel sind nicht mit freiem Auge erkennbar. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte einen Blick in die jüngsten Gutachten werfen. Um Fakten und damit mehr Transparenz zu schaffen“, sagt Dieter Köllner-Gürsch, Projektleiter bei ZBD. Das ist der Betreiber der offiziellen und zentralen Datenbank für §57a KFZ-Gutachten. Diese sind gegen eine geringe Nutzungsgebühr von 99 Cent pro Gutachten (exkl. USt. und Transaktionsgebühren) unter www.kfzgutachten.at abrufbar.

„Pickerl“ ist nicht genug

Bei jedem Prüfgutachten werden Bremsanlage, Lenkung, Sicht, Beleuchtung und elektronische Anlagen, Achsen, Fahrgestell sowie Ausstattungen untersucht. Und Abgasmessungen durchgeführt. Es gibt insgesamt rund 180 detaillierte Prüfpositionen. Ein gültiges „Pickerl“ wird deshalb von Verkäufern gerne als Garant für einen einwandfreien Zustand angepriesen. „Eine gültige Begutachtungsplakette zeigt aber nur den Rahmen auf, in dem sich die Begutachtung rechtlich bewegt. Fahrzeuge mit leichten Mängeln erhalten ebenfalls ein positives §57a KFZ-Gutachten und die Begutachtungsplakette.

Daher ist einzig und allein der detaillierte Inhalt des Gutachtens entscheidend“, unterstreicht KR Friedrich Nagl. Er ist Bundesinnungsmeister der Fahrzeugtechnik a.D. und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für das KFZ-Wesen. „Der Gutachtenauszug ‚kfzguachten.at‘ unterstützt uns wesentlich beim Erstellen eines Sachverständigen- und Wertgutachtens. Da die Historie daraus ersichtlich ist“, so Nagl. Der Verkäufer sollte dann im Idealfall die Reparatur der „leichten Mängel“ belegen können. Und es sollte daraus auch ersichtlich sein, ob diese von einer autorisierten Fachwerkstätte durchgeführt wurde. Alles spricht für den Gebrauchtwagenkauf mit Online-Gutachtenabfrage

Kilometerstand?

Eine zentrale Entscheidungsgrundlage ist neben dem Fahrzeugzustand der Kilometerstand. Bei der Bestimmung des aktuellen Marktwerts orientieren sich viele Verkäufer am über die Eurotax-Fahrzeugbewertung ermittelten Richtwert. Kilometerzähler-Manipulationen können daher in Einzelfällen vorkommen. Und sie sind vom Laien nur schwer feststellbar. Da der aktuelle Stand bei jedem Gutachten erfasst wird, kann man daraus ableiten, ob der angezeigte Kilometerstand realistisch ist.

Bisheriger Reparaturaufwand

Jeder Schaden an einem Auto ist ärgerlich. Ganz besonders, wenn Schäden gehäuft auftreten. Die vergangenen Gutachten lassen rasch den bisherigen Reparaturaufwand erkennen. Die Schadensanfälligkeit variiert von Marke zu Marke. Aber auch von Modell zu Modell. Modelle ein und desselben Baujahres weisen häufig dieselben Schwachstellen auf. Das Gutachten kann dabei helfen, wahrscheinliche Reparaturkosten des Autos mit einzuberechnen.

Umgang des Vorbesitzers mit dem Auto

Ein Blick in die Vergangenheit des Autos verrät viel über den Umgang des Vorbesitzers. Taucht etwa ein festgestellter leichter Mangel bei einem Folgegutachten wieder auf, liegt die Vermutung nahe, dass der Fahrer immer nur die notwendigsten Reparaturen in Auftrag gab. Um mit minimalem Aufwand ein „Pickerl“ zu bekommen. Außerdem lässt starker Verschleiß gewisser Komponenten, beispielsweise der Kupplung, Rückschlüsse auf das generelle Fahrverhalten des Vorbesitzers zu. Korrosionsschäden an Unterboden, Fahrwerk und Achsen fallen bei der Prüfung auf. Sie können Indiz dafür sein, dass ein Auto dauerhaft ungeschützt im Freien abgestellt oder häufig Schnee, Eis und Streusalz ausgesetzt war.

Abhängig vom Kauf-Budget liegt ein Wagen ohne den geringsten Mangel oft nicht in Reichweite. Zudem sind Käufer über kleine Schönheitsfehler gar nicht unglücklich. Da es einen zusätzlichen Verhandlungsspielraum einräumt. „In jedem Fall sollte der Käufer ein klares Bild vom tatsächlichen aktuellen Zustand des Wagens haben. Und wissen, welche Reparaturen auf ihn zukommen. ‚kfzgutachten.at’ hilft dabei, den richtigen Gebrauchtwagen ohne großen Aufwand auszusuchen sowie beruhigt und sorgenfrei loszufahren“, so Dieter Köllner-Gürsch.

