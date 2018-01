Gebrauchtwagenpreise EU-Vergleich – Österreich ziemlich teuer

Gebrauchtwagenpreise EU-Vergleich – Österreich ziemlich teuer. Das Gebrauchtwagenjahr 2017 sorgte in ganz Europa für steigende Preise. Der Anstieg fiel in Österreich mit 10 Prozent vergleichsweise hoch aus, zeigt der AutoScout24-Gebrauchtwagen-Preis-Index (AGPI). Im Jahresvergleich von sieben EU-Ländern landet Österreich auf dem zweiten Platz nach den Niederlanden, was die Preissteigerung angeht. Bei der Höhe des

Durchschnittspreises liegt Österreich mit 18.384 Euro bereits auf Platz drei,

hinter Frankreich und Deutschland.

Selbst wenn die Reihenfolge im Vergleich zum Vorjahr bestehen bleibt: Einzelne Länder rückten 2017 beim Durchschnittspreis aller Gebrauchtwagen näher aneinander. Europäische Hochpreisländer blieben wie schon 2016 Frankreich (20.710 Euro, +6,1 Prozent) und Deutschland (19.339 Euro, +4,5 Prozent). Österreich schloss mit einem Plus von zehn Prozent auf 18.384 Euro preislich stark auf und hat zum Jahresende nur noch 955 Euro Rückstand auf Deutschland.

Unterschiedliche Preise je nach Alter

Ein völlig anderes Bild ergibt sich, wenn man die einzelnen Alterssegmente betrachtet. Erstaunlicherweise führen die insgesamt an letzter Stelle geführten Holländer das Ranking bei den bis zu zwölf Monate alten Fahrzeugen mit 33.824 Euro an. Mit rund 3.100 Euro Abstand folgen bei den jungen Gebrauchten Österreich (30.723 Euro) sowie Belgien (29.077 Euro), Frankreich (28.445 Euro) und Deutschland (28.320 Euro). Die günstigsten

Fahrzeuge bei den bis zu Einjährigen werden in Südeuropa angeboten: Die zumeist noch mit Werksgarantie versehenen Autos kosten in Spanien 26.921 Euro. Nochmal um gut 2.700 Euro günstiger sind Fahrzeuge dieser Altersklasse in Italien (24.179 Euro). Insgesamt besteht zwischen den teuersten und günstigsten Angeboten innerhalb der sieben EU-Staaten bei den bis zu zwölf Monate alten Autos eine Differenz von 9.645 Euro.

Verschoben wird diese Reihenfolge bei den ein- bis dreijährigen Gebrauchten. Hier ist das Angebot in Österreich mit 27.889 Euro mit Abstand am teuersten – vor Deutschland (25.647 Euro) und den Niederlanden (24.564 Euro). Ähnlich sieht die Situation bei älteren Gebrauchtwagen aus, wo für drei- bis fünfjährige Fahrzeuge ebenfalls in Österreich (19.794 Euro) noch vor Deutschland (19.133 Euro) am meisten verlangt wird. Frankreich platziert sich hier mit 18.181 Euro auf dem dritten Rang.

Young- und Oldtimer streuen europaweit preislich am meisten

Die Spannweite bei Youngtimern reicht von 5.840 Euro in Österreich bis zu 21.426 Euro in Frankreich. Das erklärt zum Teil auch den hohen allgemeinen Durchschnittspreis bei den Franzosen. Ähnlich groß ist der Abstand bei Oldtimern mit mehr als 30 Jahren. Hier liegen zwischen dem günstigsten Angebot (Italien: 18.306 Euro) und dem teuersten (Frankreich: 33.409 Euro) ebenfalls weit über 15.000 Euro.