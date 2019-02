Geely – 2021 mit 5G vernetztes Auto

2021 will Geely in China sein erstes mit 5G vernetztes Auto vorstellen, Es ist mit dem 5G-Standard in der Lage, von Fahrzeug-zu-Fahrzeug (V2V) zu kommunizieren. Auch von Fahrzeug-zu-Straße (V2R) und Fahrzeug-zu-Infrastruktur (V2I). Außerdem von Fahrzeug-zu-Netzwerk (V2N) und Fahrzeug-zu-Personen (V2P). Bei der sogenannten C-V2X-Kommunikation arbeiten die chinesischen Unternehmen Zheijiang Geely Holding Group und Gosuncn sowie die US-amerikanische Qualcomm Technologies zusammen. Das gaben die Unternehmen auf dem Mobile World Congress in Barcelona bekannt.

Vier-Schritt-Strategie

Geely stellte seine Vier-Schritt-Strategie fürs autonome Fahren vor. Derzeit beherrscht man das autonome Fahren nach Level 2. Aber schon 2021 will man für ausgewählte Marken auf Basis der 5G-Technologie C-V2X-Fahrzeuge anbieten. Gosuncn Group wird mit 5G- und C-2V2X-Technologie von Qualcomm Technologies ein Technikpaket für Geely schüren.

Schon heute verfügt Geely über Technologieträger mit Front-Kamera, Millimeter-Radar, Ultraschall-Sensoren, 24G-Millimeter-Radar. Das reicht für Level 2. Automatisches Einparken, Spurhalten, allgemeine Längsführung, Beschleunigen, Abbremsen werden von den Assistenzsystemen übernommen. Level 3 bedeutet die Automatisierung der Bedienung. Der Fahrer muss das System nicht dauernd überwachen.

