Geely Group – Neuer Customer Sport Director

Die Geely Group Motorsport hat Ron Hartvelt zum Customer Sport Director ernannt. Er wird als erste Aufgabe innerhalb des Unternehmens das TCR-Kundenrennprogramm leiten.

„Wir freuen uns sehr, Ron bei Geely Group Motorsport begrüßen zu dürfen“, sagte Alexander Murdzevski, Vizepräsident – Leiter von Geely Group Motorsport. „Er verfügt über langjähriges Talent und Erfahrung auf höchstem Niveau im Motorsport und wird eine Schlüsselrolle bei der Erweiterung unserer Geschäftstätigkeit für das TCR-Kundenprogramm und zukünftige Projekte spielen.“

Hartvelt, verfügt über einen aussagekräftigen Lebenslauf in der Motorsporttechnik. Er war unter anderem fünf Jahre bei Red Bull Formel 1 und elf Jahre bei der RML Group. Bei beiden war er führend in der Organisation und für deren Erfolge bei den Tourenwagen zuständig. „Ich freue mich sehr, bei Geely Group Motorsport dabei zu sein und Teil dieser neuen und aufregenden Reise zu sein“, sagte Ron Hartvelt. „Geely ist einer der am schnellsten wachsenden Automobilhersteller der Welt und es ist sehr aufregend, Teil ihres Motorsport-Arms zu sein.“

Die Geely Group Motorsport übernimmt die strategische Ausrichtung der Motorsportaktivitäten für die Marken der Zhejiang Geely Holding Group (ZGH). Sie wurde 2018 mit Hauptsitz in Göteborg, Schweden, und Hangzhou, China, gegründet.

