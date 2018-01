GeigerCars – Limitiertes Sondermodell Corvette Z06 Carbon 65 Edition

GeigerCars – Limitiertes Sondermodell Corvette Z06 Carbon 65 Edition. Anlässlich des 65. Geburtstags der Corvette legten die Väter des US-amerikanischen Kult-Sportwagens in diesem Jahr ein limitiertes Sondermodell auf Basis der Corvette-Modelle Grand Sport und Z06 auf: Dem Jubiläum entsprechend werden weltweit nur 650 Exemplare der „Carbon 65 Edition“ ausgeliefert, die bereits werksseitig mit einem üppigen Carbon-Paket ausgerüstet sind.

Die in München beheimateten US-Car-Spezialisten von GeigerCars.de

greifen den Carbon-Spirit des Sondermodells auf und realisierten auf dessen

Basis die Corvette Z06 Geiger Carbon 65 Edition. Diese hauseigene

Interpretation des Sondermodells treibt mit einem umfangreichen

Sichtcarbon-Bodykit nicht nur die Präsenz des charakteristisch schimmernden

Hightech-Werkstoffs auf die Spitze, sondern legte auch in puncto

Performance signifikant zu.

Der Sichtcarbon-Aerodynamik-Kit umfasst für den modelltypisch

aggressiven Bug der Corvette einen Frontspoiler, einen Frontgrill sowie Frontmasken-Lufteinlässe. Die Flanken zieren neue Seitenschweller und den Rennsport zitierende Motorraum-Entlüftungen an den Kotflügeln, während das Corvette-Heck von einem Geiger-Unterteil samt Diffusor noch wuchtiger gestaltet wird. Ergänzend zu zwei für den Straßeneinsatz konzipierten Heckspoiler-Alternativen ist auch ein reinrassiger Rennstrecken-Heckflügel wählbar.

Den werksseitig installierten 1,7 Liter Eaton-Kompressor der Corvette Z06

ersetzten die GeigerCars-Techniker durch einen leistungsstärkeren 2,3 Liter-

Schraubenverdichter, was in Kombination mit Modifikationen an der

Drosselklappe und dem Ansaugtrakt sowie einer abschließenden

Softwareoptimierung ein Power-Upgrade auf 566 kW/770 PS bei 6.500 U/min

sowie ein maximales Drehmoment von 989 Nm bei 3.350 Touren hervorruft.

Derart erstarkt katapultiert sich die Geiger Carbon 65 Edition-Corvette Z06

innerhalb von nur 2,9 Sekunden durch die 100-km/h-Schallmauer und stürmt

bis auf eine Höchstgeschwindigkeit von 337 km/h.

Die Effizienz der Aufladung und die Betriebsmittel-Temperaturen optimiert ein „Trackday Racer“-Kühlsystem-Paket. An den Achsen verschraubt GeigerCars 10,5×19- sowie 12,5×20-zöllige Leichtmetallfelgen aus dem Programm des US-amerikanischen Highend-Labels HRE Performance Wheels. Besohlt werden die geschmiedeten Einteiler wahlweise mit den serienmäßigen Michelin Pilot Super Sport-Gummiwalzen der Größen 285/30R19 an der Lenk- sowie 335/25R20 an der Antriebsachse.

Dem Tracktool-Charakter des Corvette Z06 Geiger Carbon 65 Edition-

Geschosses entsprechend, rüstet GeigerCars auch das Cockpit auf. So

sind die von einem Heigo-Überrollbügel umschlossenen Sportsitze mit

Schroth-4-Punkt-Gurten kombiniert, welche die Passagiere auch bei

extremen G-Kräften sicher auf ihren Plätzen halten.

Basisfahrzeug-Preis: 136.000 Euro zzgl. GeigerCars.de-Umbau.

Besonderes Highlight: Jeden Käufer einer Corvette Z06 Geiger Carbon 65

Edition erwartet ein zweitägiges, kostenloses Perfektionstraining auf der

anspruchsvollsten Rennstrecke der Welt: der Nordschleife des Nürburgrings.