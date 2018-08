Gelungene Premiere des i30 N TCR in der ADAC TCR Germany

Das Hyundai Team Engstler blickt auf eine gelungene Premiere des Hyundai i30 N TCR in der ADAC TCR Germany zurück. Starke Aufholjagden brachten die jungen Piloten in beiden Rennen auf dem Nürburgring in die Punkteränge. Luca Engstler belegte in den Läufen am Samstag und Sonntag die Plätze neun und sechs. Théo Coicaud wurde Siebter und Achter.

Der Start am Samstag war nicht ganz reibungslos

Im Qualifying gab es leichte Anlaufschwierigkeiten. So mussten die Youngsters aus dem Team Engstler, das Rennen aus der Mitte des 31 Autos zählenden Starterfelds in Angriff nehmen. Doch bereits in der ersten Runde schob sich Théo Coicaud vom elften auf den achten Platz nach vorne. Am Ande wurde er Siebter. „Ich habe die Reifen im Qualifying nicht optimal genutzt, sonst wäre bestimmt noch mehr drin gewesen an unserem Premierenwochenende, denn in den Rennen konnte ich den Speed des Autos nutzen, um mich nach vorn zu kämpfen.“, sagt der trotzdem zufriedene Coicaud. Luca Engstler machte in den 30 Rennrunden sogar 8 Positionen gut. Er arbeitete sich von Platz 17 auf Platz neun nach vor. Auf dem Weg dorthin markierte er die zweitschnellste Rennrunde. „„Bei Tests und in den freien Trainings waren wir immer unter den besten fünf. Leider lief es im Qualifying nicht ganz rund und ich musste die Rennen von der 17. beziehungsweise 18. Startposition in Angriff nehmen. Das war natürlich schade. Aber am Samstag ging es bis auf Platz neun nach vorn, was schon super war.“

Am Sonntag lief es für Engstler besser

Obwohl das Kräftemessen nach einem Unfall vorzeitig beendet werden musste, gelang es dem 18 Jahre jungen Allgäuer, sich in nur zwölf Rennrunden vom 18. auf den sechsten Platz nach vorn zu arbeiten. „Am Sonntag von so weit hinten Sechster zu werden, ist natürlich der Hammer. Beide Rennen waren sehr intensiv mit vielen Kontakten und es hat richtig Spaß gemacht mit dem Hyundai i30 N TCR. Ich bin sehr zufrieden mit der Punkteausbeute bei der Premiere und freue mich schon darauf, in zwei Wochen in Zandvoort weiter anzugreifen.“ fasst Luca Engstler das Premieren-Rennwochenende am Nürburgring zusammen.

Auch seinem französischen Teamkollegen Coicaud gelang ein Sprung nach vorn: Als Zwölfter gestartet, erreichte er als Achter das Ziel. „Wir haben uns hier am Nürburgring stetig verbessert. So geht es hoffentlich in Zandvoort weiter. Es macht auf jeden Fall viel Spaß, mit dem Hyundai i30 N TCR zu fahren.“ lautet sein Fazit.

Das nächste Rennwochenende der ADAC TCR Germany findet vom 17.08 bis 19.08 am Circuit Zandvoort in den Niederlanden statt.

