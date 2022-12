Genesis GV60 mit Gesichtserkennung

Der Genesis GV60 verfügt im neuen Modelljahr als weltweit erstes Auto über ein schlüsselloses Zugangssystem mit Gesichtserkennung. Die Funktion wird über die Connected-Services-App des Herstellers eingerichtet. Eine LED-Anzeige in der B-Säule informiert über den Fahrzeugstatus.

Starten kann man den GV60 dann per Fingerabdruck. Zudem lässt sich das Fahrzeug mit einem digitalen Schlüssel per Smartphone ent- und verriegeln. Den digitalen Schlüssel kann man sich mit bis zu drei weiteren Personen teilen. Der Besitzer kann dabei auch eine Zeitspanne festlegen, in der der digitale Schlüssel von anderen nutzbar ist.

Der bislang im Rahmen des „Sitzpakets Komfort“ optional angebotene Ergo-Motion-Fahrersitz mit Massagefunktion, das beheizbare Lenkrad mit Memory-Funktion, Sitzheizung vorne und hinten sowie belüftete Vordersitze sind künftig Standard. Außerdem gibt es ein neues Luftreinigungssystem.

Die nun ebenfalls serienmäßige 64-farbige Ambientebeleuchtung erstreckt sich jetzt auch auf weitere Bereiche des Innenraums. Verfügbar ist der neue Modelljahrgang des Genesis GV60 ab Frühjahr. Die Preise bei uns starten voraussichtlich bei knapp über 70.000 Euro. (aum)

