Genf 2018 – Toyota Auris auf neuer Plattform. Toyota präsentiert auf dem Genfer Automobilsalon (6.-18.3.) den neuen Auris. Die dritte Modellgeneration basiert als erstes Fahrzeug auf der Toyota New Global Architecture (TNGA). Die Baureihe erhält unter anderem einen neuen Hybridantrieb mit 2,0-Liter-Motor.

Für die neue Plattform hat der japanische Automobilhersteller in Großbritannien mehr als 240 Millionen Britische Pfund (rund 273 Millionen Euro) in sein Werk Burnaston investiert. Die Motoren für den Auris kommen weiterhin vorwiegend aus dem Werk in Deeside im Norden von Wales.