Genf – Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Auch wenn die Genfer Messe kurzfristig abgesagt werden mußte, werden trotzdem die Neuvorstellungen, Weltpremieren und die Wahl des „Car of the Year“ übertragen.

Die Organisatoren der Messe haben sich entschieden die Übertragung Online und unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu gestalten. So wurde heute, am Montag Nachmittag, als „Car of the Year“ der Peugeot 208 gekürt. Eine Jury aus 58 Journalisten wählte den Peugeot 208 vor den sechs anderen Finalisten. Das Modell hebt sich insbesondere dank seiner besonderen Auswahl an Antriebsarten ab, die neben dem traditionellen Benzin- und Dieselmotor auch eine elektrische Version umfasst. Nach der Bekanntgabe des Gewinners hatte Frank Janssen, Präsident der Jury und Autojournalist des deutschen Magazins Stern, die Gelegenheit, per Videokonferenz mit Jean-Philippe Imparato, dem Markendirektor von Peugeot, zu sprechen. Herr Imparato, der nicht vor Ort anwesend war, konnte live auf die Ankündigung reagieren. „Wir freuen uns, dass der Peugeot 208 als „Car of the Year“ ausgezeichnet wurde. Es ist grossartig, von einer Fachjury wie derjenigen von Car of the Year anerkannt zu werden.“



Die Ergebnisse von 2020:

Peugeot 208 | 281 Punkte

Tesla Model 3 | 242 Punkte

Porsche Taycan | 222 Punkte

Renault Clio | 211 Punkte

Ford Puma | 209 Punkte

Toyota Corolla | 152 Punkte

BMW 1 Series | 133 Punkte

Aber es geht noch weiter. Ab morgen, Dienstag, früh um 8 Uhr werden per Livestream unter Media Day Live die verschiedenen Pressekonferenzen und Neuvorstellungen übermittelt. Somit mag man persönlich nicht dabei sein können, aber trotzdem verpasst man keine Weltpremieren.

