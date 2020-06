Genf – GIMS steht vor dem Aus

Aufgrund der finanziellen Auswirkungen, die sich aus der Absage der GIMS 2020 wegen höherer Gewalt aufgrund der Coronavirus-Pandemie durch den Bundesrat ergeben haben, musste die mit der Organisation der Veranstaltung beauftragte Stiftung heute wichtige Entscheide für die Zukunft der GIMS treffen.

Keine GIMS 2021

Das Komitee und der Stiftungsrat haben beschlossen, keine Veranstaltung im Jahr 2021 zu organisieren. An einer Umfrage gab eine Mehrheit der Aussteller an, dass sie wahrscheinlich an einer Ausgabe im Jahr 2021 nicht teilnehmen würden und dass sie eine GIMS im Jahr 2022 bevorzugten. Der Automobilsektor befindet sich in einer schwierigen Phase und die Aussteller brauchen Zeit, um sich von den Folgen der Pandemie zu erholen. Darüber hinaus ist nicht sicher, ob die gesundheitliche Situation die Organisation einer Veranstaltung mit mehr als 600’000 Besuchern und 10’000 Journalisten im kommenden Frühjahr erlaubt.

Darlehen nicht angenommen

Unmittelbar nach der Annullierung der GIMS im März 2020 hat die Stiftung den Kanton Genf um finanzielle Unterstützung gebeten, um die durch die Absage der GIMS verursachten Verluste – schätzungsweise 11 Millionen Schweizer Franken – zu decken und eine neue Ausgabe vorzubereiten. Der Grosse Rat hat Anfang Juni der Stiftung ein Darlehen von 16,8 Millionen Schweizer Franken gut gesprochen. Die Stiftung dankt den zuständigen Behörden des Kantons und des Staates Genf für ihre Bereitschaft, der GIMS dieses Darlehen zu gewähren. Jedoch sieht sie in den Bedingungen des Darlehens keine Garantie für die langfristige finanzielle Stabilität der Stiftung in ihrer jetzigen Form. Wenn es 2021 keine Ausgabe der GIMS gibt, müsste die Stiftung bereits im Juni 2021 ohne Mittelzufluss eine Rückzahlung von 1 Million Schweizer Franken leisten. Eine Bedingung des Darlehens ist weiter, dass im Jahr 2021 eine Veranstaltung organisiert werden soll. Diese Bedingung kann nicht erfüllt werden. Das Darlehen wird daher nicht angenommen.

Verkauf wird begünstigt

Die Stiftung hat daher beschlossen, den Verkauf der GIMS an die Palexpo SA zu begünstigen. Das Ziel ist, eine Lösung zu finden, welche die regelmässige Organisation eines internationalen Automobil- Salons in Genf sicherstellt. Mit dem Kauf der Vermögenswerte würden alle Rechte der Organisation der GIMS auf die Palexpo SA übertragen. Die GIMS ist die grösste öffentliche Veranstaltung in der Schweiz. Ihre wirtschaftlichen Auswirkungen auf den Kanton Genf werden auf rund 200 Millionen Schweizer Franken pro Jahr geschätzt.

Hinweis: Am Dienstag, 30. Juni um 14.30 Uhr findet in Saal G des Kongresszentrums Palexpo eine Pressekonferenz statt. Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, die Konferenz via Streaming über diesen Link zu folgen und online Fragen zu stellen oder vor Ort dabei zu sein. Maurice Turrettini, Präsident des Stiftungsrates, und François Launaz, Vizepräsident des Stiftungsrates und Präsident der Vereinigung Auto-Schweiz werden ausführlich über diese Entscheidungen informieren.

