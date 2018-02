Genf – Mitsubishi Outlander PHEV bekommt neuen Motor, e-Evolution Concept debütiert

Genf – Mitsubishi Outlander PHEV bekommt neuen Motor, e-Evolution Concept debütiert. Nach über 100.000 Auslieferungen in Europa optimiert Mitsubishi den Plug-In-Hybrid Outlander. Der neue Modelljahrgang, der im Frühherbst auf den Markt kommt, wird auf dem Automobilsalon in Genf (6.–18.3.) erstmals vorgestellt. Ein 2,4 Liter-Motor, dessen Ventilsteuerung nach dem Atkinson-Prinzip arbeitet, ersetzt den bisherigen 2,0 Liter-Benziner. Die Batteriekapazität wird um 15 Prozent gesteigert, was dem Outlander PHEV zu zehn Prozent mehr Leistung verhelfen soll.

Ihr Europadebüt gibt außerdem die Elektrostudie e-Evolution Concept.