Genf – Neue Varianten der Alpine A110 für Strasse & Rennstrecke. Alpine präsentiert auf dem Genfer Auto-Salon 2018 drei Neuheiten für den Mittelmotorsportwagen A110: die gewichtsoptimierte, speziell für passionierte Sportfahrer entwickelte Variante „Pure“ und die komfort-orientierte A110 „Légende“. Dazu kommt der gemeinsam mit den Motorsportspezialisten von Signatech entwickelte A110 GT4.

Die neue A110 „Pure“ wiegt weniger als 1.100 Kilogramm. Damit ist sie das leichteste Fahrzeug der A110 Baureihe und weckt Erinnerungen an die legendären Rennsportvarianten des gleichnamigen Klassikers, die in den 1960er- und 1970er-Jahren auf den europäischen Rennstrecken und Rallye-Pisten für Furore sorgten. Alpine wendet sich mit der Variante besonders an Fahrer, die das fahrdynamische Potenzial des kompakten Mittelmotorsportlers auf kurvenreichen Gebirgsstraßen oder auf der Rennstrecke auskosten wollen.

Zur Steigerung des Fahrvergnügens kann der Fahrer die Motor-, Getriebe- und Gaspedalcharakteristik, den Auspuffsound sowie die Eingriffsparameter des Elektronischen Stabilitätsprogramms ESP variieren. Drei verschiedene Fahrprogramme stehen hierfür zur Wahl: „NORMAL“, „SPORT“ und „TRACK“. Zur Serienausstattung zählen unter anderem Klimaautomatik, Navigationssystem, Hauptscheinwerfer und Rücklichter in LED-Technik sowie die Smartphone-Integration per mySPIN.

Mit der A110 „Légende“ verfolgt Alpine einen anderen Ansatz: Das Modell kombiniert Agilität mit ausgeprägtem Langstreckenkomfort im Stil eines Grand Tourisme. Zur Serienausstattung zählen unter anderem 6-Wege-Sitze in Leichtbauweise mit Lederpolsterung in Schwarz oder Braun und ein von Carbon-Elementen in Glanzoptik geprägtes Interieur. Das Focal Audiosystem, die Einparkhilfe vorne und hinten sowie die Rückfahrkamera, die in der Variante „Pure“ optional verfügbar sind, zählen in der A110 „Légende“ zum Serienstandard. Ebenso Klimaautomatik, Navigationssystem, LED-Lichter und die Smartphone-Integration per mySPIN. Besonderer Blickfang: die Bicolor-Räder im Stil der Felgen für die A110 1600S aus den 1970er-Jahren. Alternativ können die Käufer zwischen zwei weiteren 18-Zoll-Rädern wählen.

Als weiteres Highlight präsentiert Alpine die exklusive Rennversion A110 GT4. Die leistungsstarke Motorsportausführung basiert auf dem Ende 2017 vorgestellten A110 Cup, der mit seiner auf 270 PS gesteigerten Leistung und dem auf 1.050 Kilogramm reduzierten Gewicht für europäische Rundstreckenrennen ausgelegt ist. Dank des maßgeschneiderten Kits erfüllt die neue Rennvariante die GT4-Spezifikation, die den Einsatz bei internationalen Rennserien, wie der SRO European GT4 Series, der Creventic 24H Series sowie bei renommierten Läufen wie dem 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps ermöglicht. Ab der zweiten Jahreshälfte wird die A110 GT4 erstmals bei ausgesuchten Rennveranstaltungen an den Start rollen. Alpine hat die A110 GT4 zusammen mit Renault Sport Racing und den Spezialisten von Signatech entwickelt.