Genf – Neuer 720 PS-Ferrari

In Genf fährt einneuer 720-PS-Ferrari auf. Der Ferrari F8 Tributo. Mit dem bisher stärksten Serien-V8. Der 3,9-Liter-Motor kommt auf 720 PS und eine Leistung von 185 PS pro Liter Hubraum. Das neue Modell ist der Nachfolger des 488 GTB.

Für die Top-Performance hat man verschiedene Lösungen aus dem 488 Pista übernommen. Gegenüber dem GTB ist die Aerodynamik um zehn Prozent verbessert.

Blick auf den Motor

Die Heckscheibe aus Lexan bringt den Motorraum zur Geltung. Erinnert an das charakteristischste Designelement des legendären F 40. Die Luftschlitze leiten die warme Luft aus dem Motorraum ab. Der Spoiler umhüllt die klassischen Doppelscheinwerfer am Heck. Das Interieur des Fahrzeugs bewahrt den Cockpit-Stil der Berlinettas mit Mittel-Heckmotor. Es ist aber in allen Bereichen von Armaturenbrett, Türverkleidung und Tunnel komplett neu gestaltet. Ebenfalls neu: das Lenkrad und das Sieben-Zoll-Touchscreen-Beifahrerdisplay.

