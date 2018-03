Genf – Porsches Cross Turismo mobilisiert über 600-Elektro-PS

Genf – Porsches Cross Turismo mobilisiert über 600-Elektro-PS. Mit dem Mission E Cross Turismo präsentiert Porsche auf dem Genfer Automobilsalon die Konzeptstudie eines elektrisch angetriebenen Cross Utility Vehicle (CUV). Zu den besonderen Merkmalen des Viersitzers, der wie eine Mischung aus Macan und Panamera wirkt, zählen Offroad-Elemente sowie das neuartige Anzeige- und Bedienkonzept mit Touch-Screen und Blicksteuerung.

Das 4,95 Meter lange Konzeptfahrzeug mit Allradantrieb verfügt über eine 800-Volt-Architektur und ist für das Laden am Schnell-Ladenetz vorbereitet. Außerdem lässt es sich via Induktion, am Lade-Dock oder am Porsche-Heimenergiespeicher aufladen.

Die beiden permanent-erregte Synchronmotoren (PSM) mit einer Systemleistung von mehr als 600 PS/440 kW beschleunigen den Mission E Cross Turismo in deutlich weniger als 3,5 Sekunden auf Tempo 100 und in unter zwölf Sekunden auf 200 km/h. Hinzu kommt eine von Elektrofahrzeugen bisher unerreichte Dauerleistung: Mehrere Beschleunigungsvorgänge direkt hintereinander sind ohne Leistungsverlust möglich.

Der fahrbare Mission E Cross Turismo knüpft an die Studie Mission E an, die Porsche auf der IAA 2015 gezeigt hat. Das darauf basierende Serienauto feiert nächstes Jahr seine Premiere.