Genfer Automobilsalon – BMW M8 Gran Coupé kommt 2019

Genfer Automobilsalon – BMW M8 Gran Coupé kommt 2019. An gleicher Stelle macht es Mercedes-AMG mit dem GT 4-Türer Coupé schon einmal vor, bei BMW bleibt es beim Genfer Autosalon (-18.3.2018) vorerst noch bei einem Konzept.

Mögliche technische Details zum Concept M8 Gran Coupé nennen die Münchener noch nicht, und auch die Pressemitteilung zur coupéartigen Supersport-Limousine ergießt sich lediglich in Design-Prosa. Im nächsten Jahr soll das Fahrzeug aber serienreif sein.

Fertig ist hingegen die zweite Modellgeneration des X4, die ebenfalls in Genf ihre Premiere feiert. Der Crossover ist in der Neuauflage um acht Zentimeter in der Länge gewachsen und legt beim Radstand um knapp 5,5 Zentimeter zu. Die Leistungspalette reicht von 184 PS/135 kW bis 360 PS/265 kW.