Genfer Autosalon – Hispano Suiza mit E-Supercar

Auf dem Genfer Autosalon wird Hispano Suiza mit einem E-Supercar vertreten sein. Das spanische Unternehmen hat in den ersten vier Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts über 12.000 Luxuswagen und mehr als 50.000 Flugzeugmotoren sowie zwei Prototypen zu Beginn dieses Jahrtausends gebaut. Jetzt ist Hispano Suiza wieder zurück. Auf dem Genfer Autosalon zeigt man einen elektrischen Gran Turismo der Superluxusklasse.

Über 1.000 PS

Der Hispano Suiza „Carmen“ leistet mit zwei Motoren an der Hinterachse 750 kW/1019 PS. Er beschleunigt in unter drei Sekunden von null auf 100 km/h und ist bei 250 km/h elektronisch abgeregelt. Das Fahrzeug wiegt 1,7 Tonnen. Es soll windschlüpfriger als der Porsche 918 Spyder, Koenigsegg Agera R and Ferrari F12 sein. Die Reichweite wird bei rund 400 Kilometern liegen.

Der Zweisitzer ist 4,73 Meter lang, hat 2,80 Meter Radstand und ist 1,24 Meter flach. Die Form folgt stilistisch dem Hispano Suiza Dubonnet Xenia, einem Einzelstück von 1938. Von dem neuen Fahrzeug mit Carbon-Monocoque werden in den kommenden zwei Jahren nur 19 Stück entstehen. Der Preis liegt bei 1,5 Millionen Euro ohne Steuern.

