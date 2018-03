Genfer Autosalon – Imposanter Auftritt von Seat und Cupra

Genfer Autosalon – Imposanter Auftritt von Seat und Cupra. Der Genfer Autosalon (8. bis 18. März) ist die ideale Bühne für die erstmalige Präsentation vor der Weltöffentlichkeit. Die neue Sportmarke des spanischen Automobilherstellers wird bei einer der wichtigsten Automobilmessen der Welt neben Seat mit einem eigenen Stand vertreten sein.

Und wie es sich für eine Sportmarke gehört, wird Cupra in Zukunft nicht nur auf öffentlichen Straßen, sondern auch im Rennsport aktiv sein: Alle Zuständigkeiten und Aufgabenbereiche, die derzeit von Seat Sport verwaltet werden, gehen ab sofort auf Cupra über. Cupra wird das Engagement in der Motorsportwelt fortsetzen, das Seat in den vergangenen 40 Jahren gezeigt hat, ist sich aber gleichzeitig bewusst, dass alternative Antriebssysteme die Zukunft des Rennsports sein werden. Cupra hat sich daher zum Ziel gesetzt, als Vorreiter den Weg für eine Veränderung in Richtung eines sauberen und effizienten Rennsports zu ebnen.

Der e-Racer von Cupra

Der e-Racer von Cupra hat einen 100-prozentigen Elektroantrieb und basiert auf dem Cup Racer mit Benzinantrieb. Er ist nicht nur sauberer und umweltfreundlicher, sondern auch viel leiser und übertrifft mit seiner eindrucksvollen Leistungsstärke sogar herkömmliche Rennwagen. Darüber hinaus kann er noch viele andere Vorteile aufweisen: Zum einen ist ein Elektromotor relativ einfach konstruiert, fordert weniger Wartungsaufwand und ist vor allem effizienter, da er fast die gesamte bereitgestellte Energie nutzt, während ein Verbrennungsmotor im besten Fall nur 30 Prozent seiner Kraftstoffenergie verwertet.

Der Cupra e-Racer ist ein echter Rennwagen mit einer Dauerleistung von 300 kW/408 PS und einer Spitzenleistung von bis zu 500 kW/680 PS. Er verfügt über nur einen Gang, Torque vectoring und Hinterradantrieb. Das Fahrzeug verwendet drei Kameras anstelle der traditionellen Rückspiegel – das Display befindet sich im Armaturenbrett. Der Cupra e-Racer erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 270 km/h. Er beschleunigt in nur 3,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h und in 8,2 Sekunden von 0 auf 200 km/h.

2018 wird der Cupra e-Racer bei speziell ausgewählten Veranstaltungen vorgeführt und ab 2019 ist ein Wettbewerb für Tourenwagen mit reinem Elektroantrieb geplant. Das Format, die Renndauer und die Art, wie Fahrer, Teams und Fans diese Rennen erleben, werden völlig anders sein: viel aktiver, unglaublich dynamisch, intensiv und aufregend.