GIMS 2022 in trockenen Tüchern?

Ist die GIMS 2022 – Geneva International Motor Show – schon in trockenen Tüchern? Einiges spricht dafür. Die Ausstellungsausschreibung ist eröffnet. Und von 19. bis 27. Februar 2022 sollen die Pforten für das am Automobil interessierte Publikum wieder geöffnet sein. Auch zwei exklusive Pressetage am 17. und 18. Februar im Vorfeld der Eröffnung der Ausstellung hat man eingeplant.

Die ausrichtende GIMS-Stiftung gibt den Ausstellern ein Zeitfenster bis Mitte Juli, um sich für die Teilnahme 2022 anzumelden. Die 91. Edition soll eine spannungsgeladene Weiterentwicklung sein. Denn sie soll sich deutlich vom bisherigen Format abheben. Falls die weitere pandemische Entwicklung es zulässt.

Ob die GIMS 2022 tatsächlich schon in trockenen Tüchern ist, entscheidet aber auch die Interessenslage der Aussteller. Ein massiver Rückzug der Hersteller könnte die geplante Veranstaltung gefährden. Allerdings gibt man sich seitens des Veranstalters gelassen. Man verweist darauf, dass „interessante“ Hersteller ihr Interesse an einer Teilnahme bereits bekundet hätten. Jedenfalls rechnet GIMS mit weniger Besuchern als in den Vorjahren.

Vorfreude jedenfalls bei GIMS-Generaldirektor Sandro Mesquita: „Mein Team und ich können es kaum erwarten, unser Konzept den Ausstellern und anschließend der Öffentlichkeit zu präsentieren. Wir hoffen sehr, dass die Situation und die entsprechenden Covid-19-Vorschriften es erlauben, unsere Vision zum Leben zu erwecken.“ In den kommenden Wochen will man weitere Details zum Konzept der nächsten GIMS präsentieren.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp