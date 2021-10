Gitarren-Freaks – Play the Lexus-Strat

Für Gitarren-Freaks mit Hang zu Exklusivem gilt ab sofort: Play the Lexus-Strat. Denn gemeinsam mit der legendären Marke Fender hat Lexus eine Gitarre herausgebracht. Die Fender Lexus LC Stratocaster ist eine Sonderanfertigung. Sie ist in einer weltweit limitierten Auflage von 100 Einheiten im Fender Custom Shop zu haben.

Die Facts für Gitarrenliebhaber: Der Hals der Fender Lexus LC Stratocaster ist aus 3A-Flammenahorn gefertigt. Und mit hochglänzendem Urethan lackiert. Für das Griffbrett verwendete Fender erstmals tiefblaues, poliertes Richlite. Der Verbundwerkstoff ist für seine klanglichen Eigenschaften, strukturelle Stabilität und Widerstandsfähigkeit. Das Griffbrett hat einen flacheren 12-Zoll-Radius und 22 Medium-Jumbo-Edelstahlbünde. Auf abgedunkelten Bühnen leuchten die weißen Luminlay-Griffbretteinlagen in kräftigem Blau.

Die Befestigungen des Schlagbretts sind mit schwarzen Knopfschrauben versehen. Als Tonabnehmer nutzt Fender erstmals Noiseless Single Coils. Die in Structural Blue gehaltene Kopfplatte trägt ein verchromtes Fender-Logo. Das mit Vinyl samt Karbonfaserstruktur ummantelte Gehäuse zieren schwarze Lederabschlüsse. Und ein eingesticktes Lexus-Logo im Deckel.

Das Instrument verfügt über eine omnidirektionale Lackierung in Stratusblau. Ein vom Morpho-Schmetterling inspiriertes Farbspektrum. Es reicht von hellem Metallic-Blau bis zu tiefem Mitternachtsblau. Auch der Lexus LC 500 Coupé ist in dem Strukturlack erhältlich. Der enthält eigentlich gar kein blaues Material. Nur durch die Interferenz des Lichts wirken das Fahrzeug und die Gitarre blau. Mehrere Schichten farbloser Materialien erzeugen die ultimative Farbe. Das Motto für Gitarren-Freaks, „Play the Lexus-Strat“ könnte ob der Stückzahl der limitierten Auflage ein schwieriges Unterfangen sein.

