Givi Trekker Dolomiti jetzt auch in Schwarz

Givi Trekker Dolomiti jetzt auch in Schwarz. Givi hat seine Aluminiumkoffer Trekker Dolomiti jetzt auch als pulverbeschichtete „Black Line“ in Schwarz im Angebot. Anders als die für Enduros entwickelten Trekker Outback hat der Dolomiti leicht rundlichere Formen und richtet sich eher an Fahrer von Straßenmaschinen. Die 36 Liter-Koffer kosten im Set 669 Euro, die Preise für die beiden verschieden großen Topcases beginnen bei 358 Euro. Sie können auch als Seitenkoffer verwendet werden.