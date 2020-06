Gläserne Manufaktur – Besucher bauen am e-Golf

Besucher der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen in Dresden haben die Möglichkeit, bei der Produktion des e-Golf ein wenig mitzuwirken. Mit dem neuen „Mach-Mit-Fertigungserlebnis“ können sie die Fahrzeuge ein Stück entlang der Fertigungslinie begleiten. An bis zu fünf Stationen kann unter fachkundiger Anleitung der VW-Beschäftigten selbst mit angepackt werden – etwa beim Anbringen des e-Golf-Schriftzugs. Weitere Erlebnispunkte sind die Verbindung von Antriebsstrang und Karosserie „Hochzeit“, der Einbau der Rückleuchten an der Heckklappe sowie die Montage des Kühlers und der Kühlerschutzgitterfront mit dem Markenlogo. Geplant ist das Erlebnispaket ab 2021 auch für den dann in Dresden produzierten ID 3 anzubieten.

Die kleine Produktionshilfe kann unter www.glaesernemanufaktur.de sowie 0351 / 420 4411 gebucht werden und dauert rund 2,5 Stunden. Das Programm findet montags bis freitags von 9 bis 11.30 Uhr sowie von 16 bis 18.30 Uhr statt. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal vier Besucher pro Gruppe begrenzt. Es gelten während der Corona-Beschränkungen die jeweiligen gültigen Abstands- und Hygieneregeln. Das Tragen eines Mund-und-Nasenschutzes ist verpflichtend. Im Pauschalpreis von 215 Euro ist neben der Führung durch den Fertigungs- und Ausstellungsbereich auch ein Begrüßungsgetränk enthalten. Im Manufakturladen gibt es für Bucher des Erlebnispakets an diesem Tag zehn Prozent Nachlass auf alle Artikel.

