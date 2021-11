Glasbruch beim Auto: Was tun?

Manchmal ist es nicht einmal ein leises Knacken – Glasbruch beim Auto – was ist zu tun? Es befindet sich eine deutliche Kerbe in der Frontscheibe. Und mit Pech kann man zusehen, wie sich von der Kerbe langsam spinnennetzartige Risse ausbilden. Die Rede ist natürlich von einem Steinschlag. Glasbruch – in jeder Form – kommt bei einem Auto häufig vor. Teils durch den vorausfahrenden Verkehr, teil verursachen Autofahrer den Bruch versehentlich selber. Schon mancher stand verzweifelt auf dem Parkplatz eines großen Möbelhauses und suchte nach Lösungen. Für die gebrochene Heckscheibe, die dem Regal nachgegeben hat. Aber was können Autofahrer beim Glasbruch am Auto tun?

Ursachen für Glasbruch

Vorab: Es gibt nicht „den“ Glasbruch beim Auto. Die verbauten Scheiben sind recht unterschiedlich. Und die Bilder aus Hollywoodstreifen, in denen die Frontscheibe in Millionen Stücke zerbricht, sind schlichtweg der Action geschuldet. In der Realität kann die Frontscheibe nicht wirklich splittern. Denn die Scheibe wird von einer Folie zusammengehalten. Wirkliche Scheibenbrüche gibt es nur an den Seitenscheiben und bei der Heckscheibe. Aber welche Ursachen bedingen den Glasbruch?

Steinschlag – ob Stein, kleine Schraube oder ein anderes hartes Material, das mit Wucht gegen die Scheibe prallt: Ein Steinschlag betrifft meist die Frontscheibe und die Scheinwerfer. Zum Bruch kommt es jedoch nicht immer. Viele Fahrer fahren jahrelang mit einem Steinschlag umher, ohne dass etwas passiert.

Versehen – das passt doch? Schon so manche Heck- oder Seitenscheibe ging zu Bruch, weil der Fahrer sich beim Einladen von sperrigen Gegenständen verschätzte. Das oben genannte Möbelhausbeispiel basiert auf einer wahren Geschichte.

Baufehler – auch beim Einbau einer Scheibe kann es zu Fehlern kommen. Steht die Scheibe unter einer zu großen Spannung, reißt sie vom Rand her ein.

Unwetter – Hagel und Sturm sind die maßgeblichen Ursachen. Ein Gebiet mit Hagel kann mitunter die Autos eines ganzen Stadtteils nachhaltig beschädigen. Sturmschäden hingegen betreffen oft eher einzelne Fahrzeuge. Die sind dann durch hinabfallende Äste oder gar umstürzende Bäume massiv beschädigt.

Grundsätzlich sind Autoscheiben durchaus stabil. Das lässt sich immer wieder in Tests beweisen. In denen sollen Insassen versuchen, eine Seitenscheibe nach einem Unfall zu zerschlagen. Aber kommt ein Objekt mit einer gewissen Härte und in der richtigen Weise auf der Scheibe auf, bildet sich ein Steinschlag (nur Windschutzscheibe). Oder auch ein Riss mit Bruchbildung.

Reparatur oder Austausch? Was ist wann sinnvoll?

Diese Frage lässt sich relativ leicht beantworten, da es klare Regeln gibt:

Reparatur – eine Autoglasreparatu r ist ausschließlich bei Steinschlägen ohne Rissbildung möglich. Der Steinschlag darf sich nicht im Sichtfeld des Fahrers befinden, nicht nahe am Scheibenrand liegen. Und er darf in seinem Durchmesser nicht die Größe eines 2-Euro-Stücks überschreiten.

Austausch – der Scheibenaustausch ist in allen anderen Fällen rund um die Frontscheibe notwendig. Seiten- und Heckscheiben sind immer zu tauschen, da sie in kleine Stücke zerbrechen.

Oft stellen sich Fahrer die Frage, ob ein Steinschlag überhaupt repariert werden muss. Liegt er außerhalb des Sichtfelds, so schränkt er den Fahrer schließlich nicht ein. Die Antwort darauf ist: Das muss der Fahrer wissen. Jeder Steinschlag schwächt die Scheibe, sodass sich zu jeder Zeit ein Riss bilden kann. Es bleibt also immer eine Unsicherheit, denn ein abends nur mit Steinschlag abgestelltes Auto kann am nächsten Morgen einen vierzig Zentimeter langen Riss aufweisen.

Ein größerer Steinschlag innerhalb des Fahrersichtfelds ist übrigens ein Garant dafür, dass das Fahrzeug nicht durch die nächste technische Überprüfung kommt. Bei einer normalen Verkehrskontrolle könnte der Fahrer ebenfalls angehalten und wegen des Steinschlags verwarnt werden. Daher: Die Reparatur ist unbedingt notwendig.

Ist ein Scheibenaustausch aufwendig und teuer?

Autoscheiben sind heute keine bloßen Gläser mehr. Wie aufwendig ein Austausch ist, hängt massiv vom Fahrzeug ab. Zwei Gegenüberstellungen:

Typisches „Winterauto“ – das Fahrzeug fährt gut im Winter, hat aber keinerlei technischen Raffinessen. Scheibenheizung, Sensortechnik – all dies kommt nicht vor. Der Austausch ist, modellabhängig, in weniger als dreißig Minuten erledigt.

Modernes Fahrzeug – heute beheizen die Scheiben sich eigenständig, es gibt Licht- und Regensensoren. Mitunter auch ein in die Scheibe übertragenes Display. Das alleinige Austauschen der Scheibe ist einfach. Doch müssen die Anschlüsse alle wieder korrekt übereinstimmen. Dieser Scheibentausch kann durchaus mehr als eine Stunde dauern.

Umso größer der Wagen, desto komplizierter ist der Austausch. Bei Lkw- und Busscheiben sind Teams samt speziellen Werkzeugen nötig. Da allein die Scheibe nicht alleine zu bewegen ist. Allgemein ist der Austausch einer Scheibe durch geschultes Personal jedoch nicht besonders aufwendig. Auch der zeitliche Faktor hält sich in Grenzen:

Equipment – geschulte Monteure wissen genau, wie sie eine Scheibe lösen. Unabhängig davon, wie sie in den Rahmen eingebracht ist. Zudem kennen sie die Anschlüsse, die bei Sensoren oder Heizungen zu verbinden sind.

Zeitfaktor – im Regelfall gilt, dass der Fahrer den Wagen morgens abgeben und mittags wieder abholen kann. Viele Reparaturdienste bieten auch die Vorort-Betreuung am Arbeitsplatz oder am Wohnort an (je nach Witterung muss ein regengeschützter Platz vorhanden sein).

Steinschlag – er wird wirklich binnen einer bis anderthalb Stunden repariert. Der größte Zeitaufwand fällt auf das Trocknen des Füllmaterials an.

Sowohl Scheibenaustausch als auch die Steinschlagreparatur werden von Kaskoversicherungen abgedeckt . Im Falle einer vereinbarten Selbstbeteiligung zählt der Autofahrer natürlich diese. Die Kosten für den Scheibenaustausch lassen sich variieren, indem keine Originalscheiben verwendet werden. Die Ersatzscheiben stammen von denselben Herstellern. Einzig der Stempel des Fahrzeugherstellers fehlt bei diesen Varianten. Qualitativ stehen die Ersatzscheiben den Originalscheiben in nichts nach.

Fazit – ein Austausch ist nicht tragisch

Es ist heute nicht schwer, die Scheibe eines Autos auszutauschen. Mit dem richtigen Equipment und geschulten Monteuren ist das sogar am Arbeitsplatz binnen weniger Stunden möglich. Handelt es sich nur um einen Steinschlag, so lässt er sich mitunter reparieren. Hier gibt es jedoch klare Regeln, sodass nicht jeder Steinschlag gleich zu behandeln ist. Befindet er sich im Sichtfeld des Fahrers, so ist eine Reparatur niemals möglich, da sie schlichtweg nicht erlaubt ist.

