Golf 8 – Ein typischer Golf

Der Golf 8 ist wieder ein typischer Golf: ausgewogen, komfortabel, praktisch und kompakt mit optimaler Raumnutzung.

Er genügt höchsten Ansprüchen bei Wertigkeit, Design und intuitiver Bedienbarkeit, bringt Anmutung und Digitalisierung aus dem Premiumsegment in die Kompaktklasse. Neu entwickelt und designt und ein Innovationsschub für die Kompaktklasse. Im Exterieur zeigt er sich mit perfekten Proportionen, prägnante Linien und starker Präsenz und Dynamik.

Innen schaffen die digitalen Benutzeroberflächen ein revolutionäres Design und vereinfachen das Leben an Bord. Als einziges Modell seiner Klasse macht der Golf serienmäßig mit modernster LED-Technik die Nacht zum Tag. Das Ambientelicht innen lässt volle Freiheit in der Gestaltung und interagiert mit dem Fahrer. Anzeigen und Bedienelemente wurden konsequent digitalisiert, damit sie selbsterklärend funktionieren: Der Golf ist das erste Modell seiner Preisklasse mit einem serienmäßig komplett digitalen Highend-Cockpit. Die innovative Sprachsteuerung reagiert auf natürliche Sprachkommandos und ist kinderleicht zu bedienen. Kompatible Smartphones machen den klassischen Fahrzeugschlüssel im Golf künftig überflüssig. Das Motto lautet „always on“, denn „We Connect“ holt serienmäßig Streaming, Webradio und weitere Online-Features an Bord. Ganz neu sind die sogenannten „Functions-on-Demand“ zum nachträglichen Freischalten von Funktionen und Systeme mittels „We Upgrade“ (voraussichtlich ab 2021).

Auch der neue Golf hat das breiteste Antriebsspektrum der Klasse. Als erster Volkswagen hat der Golf 8 fünf Hybridversionen (eTSI und eHybrid): Als einziger seiner Klasse bietet der neue Golf drei höchst effiziente 48V-Mild-Hybridantriebe in drei Leistungsklassen und zwei Plug-in-Hybrid GTE in zwei Leistungsstufen. Und die neue TDI-Generation verfügt über das Twin-Dosing-Verfahren, das die Stickoxid-Emissionen auf das niedrige Niveau von Ottomotoren reduziert.

