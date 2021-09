Golf R Variant: Power-Kombi

Mit 235 kW/320 PS und 420 Nm Drehmoment ist der neue Golf R Variant ein echter Power-Kombi. Der bislang stärkste Sportkombi von Volkswagen. Die Beschleunigung von null auf 100 km/h ist in nur 4,9 Sekunden erledigt. Die Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h steigt mit optionalem R-Performance-Paket auf 270 km/h.

Atemberaubende Fahrdynamik

Mehr Längs- und Querbeschleunigung, mehr Performance, mehr Emotionen: Der neue Golf R Variant verfügt serienmäßig über zwei neue Fahrprogramme für die Rennstrecke. Zudem sorgt der neue Allradantrieb 4Motion mit R-Performance Torque Vectoring für höchste Präzision und Stabilität in Kurven.

Alltagstauglichkeit, hoher Komfort

Der neue Golf R Variant besticht mit R-spezifischem Digital Cockpit Pro. Mit modernen Bedienelementen, umfassender Vernetzung und viel Platz im Fond. Das maximale Gepäckvolumen des fünfsitzigen Sportkombis beträgt 1.642 Liter. Variabilität, clevere Alltagslösungen und die R-spezifische Ausstattung bieten ein hohes Maß an Sportlichkeit und Komfort.

Dank MQB setzt der neue Golf R Variant Maßstäbe in puncto Sicherheit und Fahrkomfort. Travel Assist mit Lane Assist und Front Assist. Auf Wunsch besonders lichtstarke IQ.Light LED-Matrix-Scheinwerfer mit Dynamic Light Assist kennt man sonst nur aus höheren Fahrzeugklassen.

R-Performance-Paket

Die Kraftübertragung des 2.0 TSI erfolgt über ein enorm schnell agierendes Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Bei 250 km/h wird der Vorwärtsdrang elektronisch abgeregelt. Optional kann man den Golf R Variant zudem mit dem R-Performance-Paket bestellen. Damit steigt die Höchstgeschwindigkeit auf 270 km/h. Das R-Performance-Paket beinhaltet außerdem 19- Zoll-Räder statt der serienmäßigen 18-Zöller. Und die zusätzlichen Fahrprofile „Special“ (Nürburgring-Modus) und „Drift“ (für Powerslides). Bei „Special“ sind alle wesentlichen Antriebsparameter auf die Nordschleife und ähnlich anspruchsvolle Strecken ausgelegt. Das Fahrprofil „Drift“ öffnet abseits öffentlicher Strecken ein neues Fenster der Fahrdynamik. Und steigert erheblich den Fahrspaß und die Sicherheit beim Querfahren.

Neu entwickelter Allradantrieb auch für den Power-Kombi Golf R Variant

Wie der kompakte Golf R verfügt der Golf R Variant über den neu entwickelten Allradantrieb mit radselektiver Momentensteuerung an der Hinterachse. Dabei verteilt sich die Antriebskraft über ein neues Hinterachsgetriebe bedarfsgerecht zwischen der Vorder- und Hinterachse. Aber genauso zwischen den Hinterrädern.

Besonders in Kurven steigert das die Agilität des Golf R Variant erheblich. Der Allradantrieb ist per Fahrdynamikmanager mit weiteren Fahrwerkssystemen wie den elektronischen Differenzialsperren XDS und der adaptiven Fahrwerksregelung DCC vernetzt. Das Ergebnis: optimale Traktionseigenschaften, höchst präzise und neutrale Fahreigenschaften, herausragende Agilität. Maximaler Fahrspaß.

Großzügiger Innenraum. Trotz aller Sportlichkeit bleibt auch der Golf R Variant ein komfortabler Freizeit- und Familienkombi. Für alle Lebenslagen.

„Er ist die perfekte Kombination aus dem kompakten Golf R und einem Variant. Sportlichkeit, Performance und Emotionen treffen auf Platz, Variabilität und Innovationskraft“, so Sven Smeets, Leiter Business Unit R.

Mit einem Ladevolumen von 611 Liter bei fünf nutzbaren Sitzplätzen und einem maximalen, dachhohen Gepäckvolumen von 1.642 Litern. So kommt jeder schnell, sicher und entspannt an sein Ziel. Und kann problemlos die Familie plus Gepäck mitnehmen.

Das auf Wunsch komfortable Fahrwerk und die intelligenten Komfort- und Assistenzsysteme machen den neuen Golf R Variant auch zu einem Begleiter für die Langstrecke. Erstmals im Golf R Variant optional erhältlich ist eine Anhängerkupplung. Mit einer zulässigen gebremsten Anhängelast von bis zu 1,9 Tonnen und einer Stützlast von 80 Kilogramm.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp