Golf Rabbit eHybrid – Der Hase läuft wieder

Das Sondermodell Rabbit, 1974 von Hermann Becker und seinem Team aus dem Hut gezogen ist das Dienst älteste Sondermodell in der heimischen VW-Familie und das seit über acht Generationen. Diesmal steht eine Plug-In-Version in den Startlöchern.

Der Golf Rabbit 1.5 TSI eHybrid mit Benzin- und Elektroantrieb bringt es auf eine Systemleistung von 204 PS mit Reichweiten von 143 km rein elektrisch und damit einer Gesamtreichweite von bis zu 900 km. Preislich startet er ab 37.990 Euro. Unter Berücksichtigung des neuen eHybrid Bonus sowie den weiteren Hersteller Boni – so gesehen 2.000 Euro Eintauschbonus, 2.000 Euro Porsche Bank Finanzierungsbonus, 1.000 Euro Versicherungsbonus und 1.000 Euro Servicebonus – ist er ab 30.990 Euro erhältlich.

Modelle & Ausstattungslinien

Ausstattungsmäßig basiert der Golf Rabbit eHybrid auf der Ausstattungslinie „Life“, setzt aber als Sondermodell Rabbit ordentlich was drauf. Die Serienausstattung umfasst auch Features wie schlüsselloses Schließ- und Startsystem „Keyless Access“, Diebstahlwarnanlage, Rückfahrkamera „Rear View“, Licht- und Sichtpaket „Light Assist“, Parkassistent „Park Assist Pro“, Radio „Ready 2 Discover“ mit 12,9 Zoll Display, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, 17 Zoll Leichtmetallräder, Metallic-Lackierung.

Volkswagen & eHybrid Bonus



Das Interesse an Plug-In Antrieben steigt stetig, vor allem seit der neuen, zweiten Generation der Plug-In Hybrid Motoren. In der Praxis bedeutet das bis zu 143 km rein elektrisch und auf der Langstrecke durch die Kombination aus 85 kW starker E-Maschine und neuem 1,5-Liter-TSI – 110 kW oder 130 kW – niedrige Verbrauchswerte und bis zu 900 km Gesamtreichweite. Geladen wird die Batterie an der Steckdose beziehungsweise Wallbox mit bis zu 11 kW AC und unterwegs an DC-Schnellladesäulen mit bis zu 40 kW.

Als Entscheidungshilfe für alle Privat- und Firmenkunden hat Volkswagen nun den neuen eHybrid Bonus ins Leben gerufen. 1.000** Euro eHybrid Bonus für die Modelle Golf eHybrid, Golf GTE, Tiguan eHybrid und Passat Variant eHybrid.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp