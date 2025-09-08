Good News für den Subaru Crosstrek

Good News für den Subaru Crosstrek – er stellt den Einstieg in die SUV-Modelle des japanischen Allradpioniers dar. Als kompakter Crossover verbindet er mehr oder minder Abenteuerlust und Alltagstauglichkeit – immer in Kombination mit Geländegängigkeit und hohem Nutzfaktor. Außerdem serienmäßig dabei: höchste Sicherheit, beste Allradperformance und eine Garantie über acht Jahre ohne Begrenzung der Laufleistung dank Subaru Safes. Nach dem attraktiven Preisvorteil von € 4.000,- und kostenlosen Winterkompletträdern, die es bereits gegeben hat, wartet der Crosstrek nun zusätzlich mit einem neuen Angebot auf. So gesehen im Rahmen einer Leasingaktion bereits ab € 149,- monatlich.

Wie seine Vorgänger brillierte der Subaru Crosstrek mit der Höchstbewertung von fünf Sternen beim Crashtest des Euro NCAP. Maßgeblich dazu beigetragen hat das vielfach prämierte Fahrerassistenzsystem EyeSight, das beim Crosstrek bereits ab der niedrigsten Ausstattungsvariante „Style“ mit an Bord ist. Aber auch die Fahrzeugkonstruktion mit der verbesserten Subaru Global Platform überzeugt: hohe Karosseriesteifigkeit sorgt für hohen Aufprallschutz und einzigartige Fahrdynamik im Bereich der Kompakt-SUV. In Kombination mit dem permanenten, symmetrischen Allrad Symmetrical All-Wheel Drive ergibt sich ein sportliches-komfortables Fahrverhalten mit minimaler Wankneigung.

Für reichlich Komfort im Innenraum sorgt eine verbesserte Geräusch- und Vibrationsdämmung sowie ergonomisch gestaltete Sitze, die die Körpermitte stabilisieren und weniger Ermüdung beim Fahrer erzeugen. Ebenfalls serienmäßig ist der Allrad-Assistent X-MODE verbaut, er sichert das Vorankommen auf unbefestigten Straßen oder bei widrigsten Fahrbedingungen.

Im Innenraum tritt der Crosstrek im Vergleich zu seinem Vorgänger ebenfalls deutlich modernisiert auf. Ein großes Infotainmentsystem mit Touchscreen und Android Auto bzw. Apple Car Play als Standard sorgt für beste Konnektivität und Unterhaltung im Innenraum.

Als Antrieb fungiert das bereits bekannte Mild-Hybrid System e-Boxer. Unter der Motorhaube des Crosstrek arbeitet ein optimierter 2,0-Liter-Boxerbenziner, der 136 PS entwickelt gemeinsam mit einen Elektromotor. Das Hybrid-System verbessert so vom Start weg Beschleunigung, Ansprechverhalten und Drehmoment bei weniger Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen.